Ajker Rashifal | Horoscope Today: শোনা কথায় বিশ্বাস করলেই বিপদ মিথুনের, পরিবারের পরামর্শ মেনে চলুন কুম্ভ...

Ajker Rashifal, December 16 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 16, 2025, 11:16 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

প্রতারিত হওয়া এড়ান। ক্ষমাশীল মনোভাব বজায় রাখুন। ধৈর্যের সঙ্গে বাধা অতিক্রম করবেন। সক্রিয়তা ও সমতা বজায় রেখে অগ্রগতি করবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক লাভ বাড়বে। আপনি সক্রিয়তা ও সাহস নিয়ে অগ্রগতি করবেন। বুদ্ধিমত্তার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে। শিল্পকলা ও সৃজনশীল দক্ষতা উন্নত হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 ব্যক্তিগত বিষয়ে ধৈর্য দেখান। নম্রতা ও জ্ঞান নিয়ে কাজ করুন। কেবল শুনে বিশ্বাস করবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অলসতা এড়ান। পরিবেশ আপনার পক্ষে থাকবে। সম্পর্ক থেকে উপকৃত হবেন। বাণিজ্যিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। সামাজিক বিষয়েও আগ্রহী হবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পারস্পরিক দ্বিধা বা হেসিটেশন দূর হবে। সুযোগসুবিধা ও সম্পদের দিকে গুরুত্ব দেবেন। বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠান ও আচরণ বৃদ্ধি পাবে। প্রতিশ্রুতি রাখবেন। ব্যক্তিগত জীবন শুভ ও শান্তিপূর্ণ হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। পরিচিতদের সাহায্য পাবেন। মিটিং ও আলোচনায় গুরুত্ব দেবেন। সৃজনশীল প্রচেষ্টা উৎসাহিত হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার অগ্রগতি সহজভাবে চলবে। তাড়াহুড়ো এড়ান। পেশাগত আলোচনায় অংশ নিন। বিচক্ষণতা ও দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখুন। কাজের কিছু বিষয় প্রভাবিত হতে পারে, তবে মোটামুটি সবকিছু স্বাভাবিক থাকবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বিভিন্ন পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আর্থিক লক্ষ্যগুলোর দিকে মনোযোগ দেবেন। একাধিক আয় উৎস তৈরি করবেন। লেনদেন ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। আপনার সাহস ও বীরত্ব বৃদ্ধি পাবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

 প্রশাসনিক কাজগুলো সম্পন্ন হবে। পিতৃপুরুষ সম্পর্কিত বিষয়গুলো উন্নতি পাবে। অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হবেন। চিন্তামুক্ত থাকবেন। আপনার অবস্থান ও প্রভাব বজায় থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি ভাগ্যের সাহায্যে আপনার কাজ ও ব্যবসায় দ্রুত অগ্রগতি করবেন। পেশাগত কাজে আপনি সক্রিয় থাকবেন। আবেগপূর্ণ বিষয়গুলোতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। উচ্চশিক্ষার দিকে মনোযোগ দিন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পরিবারের পরামর্শ মেনে চললে আপনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে পারবেন। আপনি দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। দায়িত্বশীল আচরণ বজায় রাখুন। বিশ্বাস ও ধৈর্য নিয়ে কাজ করুন। প্রয়োজনে একটু দেরি করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বুদ্ধিমানের নীতি অনুসরণ করুন।    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। আপনি মন খুলে কথা বলতে পারবেন এবং আবেগের বিষয়গুলো ভালোভাবে ভাগ করে নিতে পারবেন। একসঙ্গে কাজ করলে আপনি ভালো ফল পাবেন।                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

