Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক বিষয়ে সাবধান ধনু, সব দিকেই উন্নতি মকরের...

Ajker Rashifal, December 18 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 18, 2025, 10:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অবহেলা এড়াতে হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্কতা বাড়ান। ঋতু অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করুন। সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন। চাপের মধ্যে আপোষ করবেন না। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শিল্প ও ব্যবসায় আরও মনোযোগ দেবেন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। দলের সঙ্গে কাজ করলে ভালো ফলাফল আসবে। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার কাজের মান চমৎকার থাকবে। সহযোগিতার দিকে গুরুত্ব বাড়বে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

লোভ ও প্রলোভন এড়াবেন। বাজেটের প্রতি মনোযোগ রাখবেন। অবহেলা নিয়ন্ত্রণ করবেন। অন্যের কথায় প্রভাবিত হবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার কর্মজীবন ও ব্যবসায় ভালো ফলাফল আসবে। বিভিন্ন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করবেন। শিল্প, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনায় ভালো অগ্রগতি থাকবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

 মিটিংয়ে সক্রিয়তা বাড়বে। উদ্দীপনা থাকবে। নিয়মিত জীবনযাত্রা বজায় রাখবেন। জেদি হওয়া এড়িয়ে চলুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সাহস, আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা থেকে আপনি উপকৃত হবেন। কাজের গতি বজায় থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। মনোযোগ ভালো থাকবে। ভাইবোন বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় থাকবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন হবে। সবাইয়ের সমর্থন ও বিশ্বাস বজায় রাখবেন। অতিথিদের সম্মান করবেন এবং ভালো অতিথিপরায়ণ হবেন। প্রথাগত কাজে বিশ্বাস রাখবেন। উদার মনোভাব দেখাবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন উদ্যোগ ও সৃজনশীলতায় জোর দেবেন। বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। নিজের সাজসজ্জা ও উপস্থিতির দিকে খেয়াল রাখবেন। সব ধরনের দ্বিধা কেটে যাবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার আর্থিক বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার। ভুল হলে লাভের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। আইনি ঝামেলার সম্ভাবনাও আছে। লেনদেনে আরও সতর্ক থাকুন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সব দিক থেকেই উন্নতি দেখা যাবে। কাজ বাড়ানোর দিকে আপনার মনোযোগ থাকবে। সহকর্মী ও বন্ধুদের সমর্থন পাবেন। পরিস্থিতির ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আলোচনা ও কথাবার্তায় আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস বজায় থাকবে। সব ক্ষেত্রেই আপনি ভালো করবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার জন্য সময় ভালো যাচ্ছে। চারদিকে সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। ভাগ্য আপনাকে সহায়তা করবে। আপনি কাজ ও ব্যবসায় ভালো সুযোগ পাবেন এবং সেগুলো কাজে লাগাতে পারবেন।                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

