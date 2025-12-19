English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করলেই বিপদ মেষের, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত সিংহের...

Ajker Rashifal, December 19 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 19, 2025, 09:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করলে গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই মৌসুমী রোগের প্রতি সতর্ক থাকুন। সুষম খাদ্য বজায় রাখুন। কোনো চাপের কারণে ভুল আপস করবেন না। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ মেনে চলাও আপনার জন্য উপকারী হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শিল্প সম্পর্কিত কাজের প্রতি আপনার মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। দলগত কাজের মাধ্যমে চমৎকার ফলাফল অর্জন করবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক সুসমন্বিত থাকবে। জমি ও ভবন সংক্রান্ত অসমাপ্ত কাজ আজ সম্পন্ন হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী থাকবে এবং সিনিয়রদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন। তবে, জেদ ও অহংকার এড়ানো প্রয়োজন। বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

 কর্মজীবন ও ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার শিল্পকৌশল আপনাকে আলাদা করে তুলবে। বন্ধুদের সহায়তায় আপনার প্রকল্পসমূহ সময়মতো সম্পন্ন হবে। পরিবারের সঙ্গে বিনোদনের সুযোগ পাবেন, এবং আধুনিক বিষয়ে আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নিজেদের প্রকাশে কিছুটা দ্বিধা অনুভব করতে পারেন, তবে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য নিশ্চিত। প্রশাসনিক কাজের সময় নম্রতা এবং বিবেচনা দেখান। আবেগের প্রভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার দৈনন্দিন রুটিন ঠিকভাবে সংগঠিত করুন। অহংকার সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সামাজিক খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার বক্তব্য মানুষের ওপর প্রভাব ফেলবে। ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে লাভজনক হবে। আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোযোগী থাকুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ তুলা রাশির জাতকদের জন্য ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির দিকে খুব শুভ দিন। পরিবারের মধ্যে সুসমন্বয় বজায় থাকবে, যা একটি আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি করবে। আপনি একজন ভালো অতিথি-সেবক হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন এবং অতিথিদের স্বাগত জানাবেন। কর্মজীবনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলও আপনাকে খুশি করবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন আইডিয়া ও কর্মকাণ্ড নিয়ে উদ্যমী থাকবেন। সৃজনশীল কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে, এবং আপনার ব্যক্তিত্বে কোমলতা আসবে। বাজেট নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তবে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ খুঁজে দেখুন। বন্ধুদের পূর্ণ সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আর্থিক বিষয়ে খুব সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। অবহেলা করলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিবাদ এবং আইনি জটিলতা এড়ানোর চেষ্টা করুন। আপনি প্রিয়জনদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন, তবে ব্যবসায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সাফল্যে পরিপূর্ণ দিন হবে। কর্মজীবনে আপনার পারফরম্যান্স চমৎকার হবে, এবং আপনার ব্যবস্থাপনা দক্ষতা প্রশংসিত হবে। ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনি কার্যকর হবেন। বন্ধুদের সঙ্গে করা কাজ থেকে বড় ধরনের লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায়িক কর্মকর্তা আপনার কাজ দেখে খুশি হবেন। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলো দ্রুত অগ্রগতি করবে। আপনি কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নেবেন যা ভবিষ্যতে লাভদায়ক হবে। তাড়াহুড়ো এড়ান। আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করুন।    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ সাফল্যের দরজা খুলবে। ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং ভালো খবর পাবেন। ধর্মীয় কাজে মন বসবে। দূরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। আপনার গুণের জন্য সমাজে সম্মান পাবেন।                                                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

