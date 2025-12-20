English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অতিরিক্ত উৎসাহে বড় বিপদ কর্কটের, অফিসের কাজ আটকাতে পারে মকরের...

Ajker Rashifal, December 20 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 20, 2025, 10:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলো দ্রুত এগিয়ে যাবে। প্রিয়জনদের পরামর্শ উপেক্ষা করবেন না, এটি আপনার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ তাড়াহুড়োর দিন নয়, ধৈর্য ধরে এগোনোর সময়। কর্মক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব বুঝে এবং বুদ্ধিমানের সঙ্গে লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোন। পরিবারের পূর্ণ সহায়তা পাবেন, তাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করতে দ্বিধা করবেন না। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার কাজের সংগঠন শক্তিশালী থাকবে এবং দলের সঙ্গে কাজ করে ভালো ফল পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আপনার কথার প্রভাব থাকবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

লেনদেনে সতর্ক থাকুন, ঋণ নেওয়া বা দেওয়া এড়িয়ে চলুন। সহকর্মীদের সহায়তা আপনার উদ্দীপনা বাড়াবে। তবে অতিরিক্ত উৎসাহে বড় কোনো ঝুঁকি নেবেন না। অহংকার এড়িয়ে শান্তভাবে কাজ করা আজ আপনার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় দ্রুত অগ্রগতি হবে, প্রতিযোগীদের ওপর প্রভাব পড়বে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক মসৃণ থাকবে এবং আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সফল হবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক সামর্থ্য কাজে লাগিয়ে নতুন গাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। কাজের চেষ্টা আরও শক্তিশালী হবে এবং সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করুন এবং উদার ও নম্র আচরণ করুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

লক্ষ্য স্থির রেখে কাজ করবেন এবং আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। কাজের পরিবেশকে ভালোভাবে কাজে লাগান এবং ব্যবসায় আরও সক্রিয় হোন। আপনার পরিশ্রম আজ ফল দেবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভবিষ্যতের জন্য লাভজনক কিছু ভালো প্রস্তাব পেতে পারেন। ঘরের আরাম-সুবিধা বাড়বে এবং দামি কিছু জিনিস কেনার সুযোগও থাকতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সম্পর্কের মধ্যে সহজ-সরল আচরণ রাখলে মনে শান্তি থাকবে। সৃজনশীল কাজের সুযোগ পাবেন এবং নিজের অনুভূতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। বন্ধুরা সব সময় আপনার পাশে থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন এবং ধৈর্য ধরে চলুন। কিছু অফিসের কাজ আটকে থাকতে পারে, কিন্তু নম্রতা হারাবেন না। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য আজ খুবই ভালো দিন। টাকা–পয়সার কাজে বন্ধু ও সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। আপনার সম্মান ও প্রভাব বাড়বে এবং কাজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

চাকরিতে আপনার অবস্থান মজবুত থাকবে এবং বাড়ির পরিবেশ শান্ত ও আনন্দময় হবে। আপনার ভালো চিন্তা আর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা অন্যদের থেকে আপনাকে আলাদা করে তুলবে।                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Bengal Weather Update: শেষের পথে বছর! পারদ সামান্য কমলেও, জাঁকিয়ে শীত একেবারেই নয়...

