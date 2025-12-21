English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সাফল্যে ভরা দিন বৃশ্চিকের, আটকে থাকা টাকা হাতে আসতে পারে মীনের...

Ajker Rashifal, December 21 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 21, 2025, 10:01 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভাগ্য শক্তিশালী থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখা যাবে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় উন্নতি হবে। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ বাড়বে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত চেষ্টা সফল হবে। সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় সিদ্ধান্ত নিতে মনোযোগী হতে হবে। অতিদ্রুততা ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্য নিয়ে অবহেলা করবেন না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়ানো উপকারী হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির জাতকদের জন্য আজ সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের দিন। বন্ধু ও পরিবার বড় লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। বৈবাহিক জীবন সুখকর হবে। পরিকল্পনা সঠিক দিশায় অগ্রগতি করবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির জাতকরা আজ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। কাজে চাপ থাকতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরুন। লেনদেনে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বাজেট ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।  

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জাতকদের জন্য আজ আর্থিক ও ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী দিন। কাজের পরিকল্পনা সফল হবে। শিল্প, দক্ষতা এবং প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যাবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জাতকরা আজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ের ওপর বেশি মনোযোগ দেবেন। ধৈর্য ও নম্রতা সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। সম্পত্তি ও যানবাহন সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ ব্যবসা ও আর্থিক বিস্তারের জন্য ভালো দিন। যোগাযোগ ও নতুন পরিচিতি লাভজনক হবে। সামাজিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করলে অগ্রগতি আসবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি সাফল্যে ভরা হবে। পরিবারের সমর্থন পাওয়া যাবে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় দ্রুত অগ্রগতি হবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির জাতকরা আজ সৃজনশীল ও সামাজিক কাজে বেশি যুক্ত হবেন। সম্পর্কে মধুরতা আসবে। ভ্রমণ ও নতুন পরিচয় লাভজনক হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জাতকদের আজ বাজেট ও খরচের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। বিদেশসংক্রান্ত কাজ ও বিনিয়োগের বিষয়ে সাবধানে এগোতে হবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সমন্বয় বজায় থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হবে। আর্থিক ও ব্যবসায়িক বিষয়ে অগ্রগতি হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং লক্ষ্য দ্রুত পূরণ হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ মীন রাশির জাতকরা পেশা ও ব্যবসায় উন্নতি দেখতে পাবেন। অপেক্ষায় থাকা টাকা হাতে আসতে পারে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমর্থন পাওয়া যাবে।                                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

