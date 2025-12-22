English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Ajker Rashifal | Horoscope Today: নম্রতা বজায় রেখে কাজ করবেন মিথুন, নতুন কিছু চেষ্টায় লাভ ধনুর...

Ajker Rashifal, December 22 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 22, 2025, 09:31 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জন্য প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজে সাফল্য ভালো থাকবে। বড়দের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়বে। অবস্থান, প্রভাব এবং সুবিধা বাড়ানোর সুযোগ আসবে। যোগাযোগ ও পরিচয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি আপনার সুবিধার দিকে যাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ রাশির জন্য ভাগ্য শুভ থাকবে। শুভ কাজে দ্রুত অগ্রগতি হবে, আর আর্থিক অবস্থাও শক্তিশালী থাকবে। শিক্ষা, ধর্ম ও ভ্রমণের সঙ্গে সম্পর্কিত সুযোগ আসতে পারে। সম্পর্ক থেকে সুবিধা মিলবে এবং সুনাম বাড়বে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির ব্যক্তিদের আজ সংযম ও নম্রতা বজায় রেখে কাজ করতে হবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে সমতা বজায় রাখুন। কিছু কাজ দেরিতে সম্পন্ন হতে পারে, তবে ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি ভালো হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির ব্যক্তিদের জন্য অংশীদারিত্ব ও পরিবারের সহায়তা শক্তিশালী থাকবে। ব্যবসা ও আর্থিক বিষয়ে গতি দেখা যাবে। চুক্তিতে স্পষ্টতা এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সহায়তা মিলবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির ব্যক্তিদের পরিকল্পিতভাবে কাজ করা উচিত। সহকর্মীদের সহায়তা পাওয়া যাবে, তবে অতিরিক্ত উৎসাহ এড়িয়ে চলা জরুরি। শিল্পকলা ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত কাজে উন্নতি দেখা যাবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ মিলবে। পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ এবং সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়ে উন্নতি হবে। বাড়িতে আনন্দময় পরিবেশ থাকবে এবং প্রয়োজনীয় কেনাকাটা হতে পারে। ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির সাহস ও উদ্যোগী মনোভাবের ফলে উপকৃত হবেন। সামাজিক ও ব্যবসায়িক কাজে সাফল্য আসবে। ভাইবোনদের সহায়তা পাওয়া যাবে এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন আইডিয়া ও সৃজনশীলতা বাড়বে। নতুন কিছু চেষ্টা করলে লাভ হবে। কাজ ভালোভাবে করা যাবে। প্রতিযোগিতায় অন্যদের থেকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা বাড়বে। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে লাভ হবে এবং কাজের পারফরম্যান্স কার্যকর থাকবে। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার সুযোগ আসবে।    

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 ধৈর্য ও স্পষ্টতা বজায় রাখতে হবে। কিছু বিষয় ঝুলে থাকতে পারে, তবে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যোগাযোগের উন্নতি হবে। বিনিয়োগ ও বাজেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির ব্যক্তিরা কর্মজীবন ও ব্যবসায় অনুকূল সময়ের মুখোমুখি হবেন। ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যাবে এবং আর্থিক লাভের সুযোগ আসবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলি সফল হতে পারে।                                                                                                                             (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি?

পরবর্তী অ্যালবাম

Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি?

Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি?

Railway Minister resignation: রেলের চাকা গড়াল রাজনীতির ট্র্যাকে! ভাড়া বাড়ানোর দিনই পদত্যাগ করতে হয়েছিল রেলমন্ত্রীকে...কে তিনি? 10
Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে...

Naihati: ঋষি বঙ্কিম কলেজে শীতের সনেটগুচ্ছ? তুলি-কলমের সৃজনভূমিতে নবীন প্রতিভার দ্যুতি! সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণে... 6
Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ

Rail Ticket Price Hike: এমাসেই বাড়ছে ট্রেনের ভাড়া, দেখে নিন এবার কতটা বাড়বে খরচ 7
Top Seven Coldest Villages: &#039;অবিশ্বাস্য&#039; বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে...

Top Seven Coldest Villages: 'অবিশ্বাস্য' বললে কম বলা হয়! -৬৭ ডিগ্রির নীচে কাটাচ্ছে মানুষ! পৃথিবীর শীতলতম সাত গ্রাম, যেখানে... 7