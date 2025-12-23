English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব নেবেন কন্যা, বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে কুম্ভ...

Ajker Rashifal, December 23 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 23, 2025, 09:35 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মকর্তাদের ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে আপনি ব্যবস্থাপনাগত প্রচেষ্টার সফলতা বাড়াবেন। ঘরোয়া পরিবেশ ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক অনুকূল থাকবে, এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পাবেন। আপনার মনোযোগ কাজ সম্প্রসারণের দিকে থাকবে, যা আপনার খ্যাতি ও সম্মান বাড়াবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ভাগ্যের পথ বেশ মসৃণ থাকবে। আপনার অবস্থান ও প্রভাব বাড়বে এবং চিন্তাভাবনা বিস্তৃত থাকবে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে। আপনি কাজে উৎকৃষ্ট পারফরম্যান্স দেখানোর চেষ্টা করবেন এবং পেশাজীবী ও সিনিয়রদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না। ব্যক্তিগত বিষয়ে মনোযোগী হোন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে পরিবারের সহায়তা নিন। প্রিয়জনদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে, এবং পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিবার ও কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকবে। আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশি মন দেবেন এবং উদারভাবে কাজ করবেন। ব্যবসায় গতি বাড়বে এবং শিল্প ও বাণিজ্যে সাফল্য পাবেন। আপনার পুরো মনোযোগ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে থাকবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের ব্যবস্থাপনা উন্নত করার দিকে মনোযোগ দেবেন। সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করা জরুরি হবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সতর্কতা অবহেলা করবেন না। পেশাগত সম্পর্ক ভালো থাকবে, তবে কাজের ফল কিছুটা মিশ্র হতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব নেবেন। আপনার চিন্তাভাবনা পরিষ্কার থাকবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দের সময় কাটাবেন। পরিবারে খুশি ও আনন্দের পরিবেশ থাকবে। নানা লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের পরিকল্পনা করবেন এবং পেশাগত প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আবেগের সঙ্গে কথা বলার সময় ধৈর্য ধরতে হবে। নিজের মতামত প্রকাশে তাড়াহুড়ো করবেন না। ব্যবস্থাপনাগত কাজে ভালো ফল আসবে এবং ব্যক্তিগত কাজে মনোযোগ থাকবে। কাছের মানুষের সমর্থন পাবেন, আর্থিক কাজ ও ব্যবসায় উন্নতি হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সামাজিক কাজে গতি আসবে। আপনার মর্যাদা ও সম্মান বাড়বে। ব্যবসায় লাভ ও সম্প্রসারণের দিকে পুরো মনোযোগ থাকবে। ইতিবাচক ফলের কারণে আপনি উৎসাহিত থাকবেন এবং পরিস্থিতি আপনার পক্ষে অনুকূল হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি আর্থিক সাফল্যের দিকে মনোযোগ দেবেন। কথাবার্তায় ইতিবাচকতা থাকবে এবং দামি কোনো জিনিস কিনতে পারেন। সঞ্চয় ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচেষ্টা গতি পাবে। কোনো সম্মানিত ব্যক্তি আপনার বাড়িতে আসতে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

উৎসব ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বাড়বে। সৃজনশীল কাজে উন্নতি হবে এবং লাভের মাত্রা ভালো থাকবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে হবে। কাজের ফল মিশ্র হতে পারে, তাই ধৈর্য ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ করুন। নীতি ও নিয়মের ওপর গুরুত্ব দিন। পরিবারে ন্যায় ও সমতার ভাব বজায় রাখুন। বিদেশ–সংক্রান্ত কাজের গতি বাড়তে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কর্মজীবন প্রত্যাশার চেয়েও ভালো হবে। নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসায় সাফল্য আসবে। লাভের পরিমাণ বাড়বে এবং সব ক্ষেত্রে আপনি ভালো পারফরম্যান্স দেখাবেন। কাজগুলো সময়মতো শেষ করার চেষ্টা করুন।                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

