Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় সতর্ক থাকুন, চাকরিতে অগ্রগতি, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, December 25 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Dec 25, 2025, 09:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়িয়ে চলুন। তা শারীরিক ও মানসিক, দুই স্বাস্থ্যের পক্ষেই হানিকর। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন। আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রতিপক্ষ সক্রিয় থাকতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

 প্রতিযোগিতার মনোভাব উদ্বেগ বাড়াবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করুন। নিজের জীবনের লক্ষ্যগুলোতে ফোকাস রাখুন এবং কার্যকরী যোগাযোগ বজায় রাখুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সহজভাবে সময় কাটান। ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতনদের সহায়তা পাবেন। কাছের আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটান।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ গতি পাবে। লক্ষ্য পূরণে মনোযোগ দিন। হাতে থাকা প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন। সম্মান ও স্বীকৃতি পাবেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বাড়ি ও পারিবারিক জীবনে শান্তি থাকবে। ব্যবসায় আকর্ষণীয় বিনিয়োগ প্রস্তাব আসতে পারে। আত্মীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়া আরও ভালো হবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। কাছের মানুষদের সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ভ্রমণও হতে পারে। প্রিয়জনদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ করবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

চাকরি ও ব্যবসায় অগ্রগতি। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, খরচ ও বিনিয়োগ কিছুটা বাড়তে পারে। আপনজন ও আত্মীয়দের সহায়তা পাবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লক্ষ্য পূরণের দিকে মনোযোগ দিন। তাতে লাভ ও প্রভাবও বাড়বে। ব্যবসায় নতুন চুক্তি। নানা কাজ দ্রুত এগোবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পারিবারিক সমস্ত বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে। কোনও দ্বিধা ছাড়াই আপনি এগিয়ে যাবেন, এবং ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেবেন। সৃজনশীল ভাবনা গতি পাবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যক্তিগত সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস বজায় থাকবে। নিয়ম-কানুন মেনে চলুন নিয়মিত। কাজ আগের চেয়ে ভালো হবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিয়মকানুনে বিশ্বাস অটুট রাখুন এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ান। কাজ ও ব্যবসার নিয়মিত রুটিন মেনে চলুন। ক্ষমাশীল মনোভাব আরও মজবুত হবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

টাকা-পয়সার দিক থেকে আপনার উন্নতি হবে। ব্যবসার কাজ ভালো চলবে। যাদের যোগ্যতা আছে, তারা আজ ভালো প্রস্তাব পাবে।                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

