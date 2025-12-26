English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্কটের উন্নতিতে অনেকেই ঈর্ষা করবে, কঠোর পরিশ্রম সিংহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে...

Ajker Rashifal, December 26 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 26, 2025, 09:57 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভালো খবর পেতে পারেন, যা বাড়িতে উৎসাহ তৈরি করবে। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হবে এবং তারা প্রতিটি কাজে আপনাকে সাহায্য করবে। অর্থনৈতিকভাবে লাভ এবং প্রভাব বাড়বে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতির গতি থাকবে, আর আপনি মুনাফা বাড়াতে মন দেবেন। কাজের জায়গায় সহযোগিতা ও পরিষ্কার দৃষ্টি বজায় রাখুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সাহায্যে বড় লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে আপনার আগ্রহ বাড়বে, যা আপনার সম্মান বাড়াবে। বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ কাজে খুব সতর্ক থাকা দরকার। আপনার উন্নতি দেখে কিছু মানুষ ঈর্ষা করতে পারে, তাই মিথ্যাবাদীদের থেকে দূরে থাকুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ধোঁকাবাজ বা মিথ্যা প্রশংসাকারীদের থেকে সাবধান। আপনার কঠোর পরিশ্রম ও মনোযোগ দিয়ে আপনি সঠিক পথে এগোবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাগজপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে খুব সতর্ক থাকা উচিত। তাড়াহুড়ো করে কিছু সাইন করবেন না। কাজের নিয়ম, নীতি ও সমতা বজায় রাখা আপনার জন্য ভালো হবে। শৃঙ্খলার দিকে বিশেষ মন দিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

 বন্ধুদের সাহায্য আপনার মন ভালো করবে। গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় আপনার মতামত নেওয়া হবে। পড়াশোনা আর বুদ্ধি দিয়ে আপনি ভালো করবেন। সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। যদি কোনো পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আজ ভালো দিন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজের আলোচনা করতে দ্বিধা করবেন না। আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, তবে অতিরিক্ত তাড়াহুড়া ও অহংকার এড়িয়ে চলুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

 ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, যা আপনার জন্য লাভজনক হবে। ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য বজায় রাখুন। লাভের পরিস্থিতি ভালোই থাকবে, শুধু কাজে সক্রিয় থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মিষ্টি কথায় আপনি সবার মন জয় করবেন। পেশাগত কাজে গতি বাড়বে, ফলে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি বাড়ার ইঙ্গিত আছে, পুরোনো বিনিয়োগ থেকেও লাভ হতে পারে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজে মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবেন এবং সৃজনশীল কাজে এগিয়ে থাকবেন। নতুন পরিকল্পনা কাজে লাগানোর জন্য সময় ভালো।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বিনিয়োগ করলে লাভ হতে পারে, তবে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো দরকার। কাজে কিছুটা চাপ থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে কাজ করলে সমস্যা সামলাতে পারবেন।                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসে সিলমোহর! কলকাতায় ১২°, আগামী পাঁচদিনের আবহাওয়ার বড় আপডেট... 7
East Bengal: সাফ ক্লাব কাপজয়ী মশাল গালর্দের সংবর্ধনায় ২৫ লক্ষ টাকা ইস্টবেঙ্গলের

East Bengal: সাফ ক্লাব কাপজয়ী মশাল গালর্দের সংবর্ধনায় ২৫ লক্ষ টাকা ইস্টবেঙ্গলের

East Bengal: সাফ ক্লাব কাপজয়ী মশাল গালর্দের সংবর্ধনায় ২৫ লক্ষ টাকা ইস্টবেঙ্গলের 8
Baba Vanga 2026 Predicts: ২০২৬ সালে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ১ জানুয়ারি থেকেই বদলে যাবে এঁদের পৃথিবী...

Baba Vanga 2026 Predicts: ২০২৬ সালে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ১ জানুয়ারি থেকেই বদলে যাবে এঁদের পৃথিবী...

Baba Vanga 2026 Predicts: ২০২৬ সালে কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন, ১ জানুয়ারি থেকেই বদলে যাবে এঁদের পৃথিবী... 7
Ooty -1°C Snowfall: বরফ পেতে উত্তরে নয়, ছুটুন দক্ষিণে! -১° ডিগ্রিতে সাদা চাদরে ঢাকল ভারতের দক্ষিণের এই শৈলশহর...

Ooty -1°C Snowfall: বরফ পেতে উত্তরে নয়, ছুটুন দক্ষিণে! -১° ডিগ্রিতে সাদা চাদরে ঢাকল ভারতের দক্ষিণের এই শৈলশহর...

Ooty -1°C Snowfall: বরফ পেতে উত্তরে নয়, ছুটুন দক্ষিণে! -১° ডিগ্রিতে সাদা চাদরে ঢাকল ভারতের দক্ষিণের এই শৈলশহর... 7