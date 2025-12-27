English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: অবহেলায় কাজে বড় ক্ষতি হতে পারে সিংহের, পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে চাপ আসতে পারে ধনুর...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অবহেলায় কাজে বড় ক্ষতি হতে পারে সিংহের, পরিবারের প্রত্যাশা পূরণে চাপ আসতে পারে ধনুর...

Ajker Rashifal, December 27 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 27, 2025, 10:30 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক প্রচেষ্টায় আপনাকে অনেক ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখাতে হবে। খরচ বেশি হতে পারে, তাই বাজেটের দিকে নজর রাখুন। তবে, বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্রুত অগ্রগতি করবে। যারা বিদেশী কাজের সঙ্গে যুক্ত, তাদের আগ্রহ আজ বাড়বে। আইনি বিষয়ে সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো ফলাফল অর্জন করবেন। ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় আকর্ষণীয় প্রস্তাবনা আসতে পারে। পেশাগত চুক্তিগুলো ইতিবাচক হবে, এবং মানুষের মাঝে আপনার দ্বিধা চলে যাবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। প্রশাসন ও সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বড় সাহায্য পেতে পারেন। কেরিয়ার অর্জন বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জনে আপনি নেতৃত্ব দেবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির জাতকদের আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাগ্য সহযোগিতা করবে। আপনার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা বজায় থাকবে। সাহস ও সাহসিকতার সঙ্গে আপনি কঠিন লক্ষ্যও অর্জন করতে সক্ষম হবেন। ক্যারিয়ার ও ব্যবসা দ্রুত অগ্রগতি করবে, এবং আপনি ঝুঁকি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রহণ করে সফল হবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির জাতকদের আজ খুব সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের সম্পূর্ণ সমর্থন থাকলেও, কাজের ক্ষেত্রে অবহেলা আপনাকে বড় ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। আজ সফল হওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ থাকবে। ভারী কাজ এড়ান এবং আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসা ও শিল্পে চমৎকার পারফর্ম করবেন। আপনার কাজের পরিকল্পনায় গতি আসবে এবং নতুন মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ দলবদ্ধ মনোভাব গুরুত্ব দেওয়া আপনার জন্য লাভজনক হবে। গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও যোগাযোগ এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটি উপযুক্ত সময়।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নিজের প্রচেষ্টা ও সৃজনশীল দক্ষতা আরও উন্নত করার দিকে মনোযোগ দিন। সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলুন এবং কাজের ব্যবস্থাপনায় পুরো মনোযোগ দিন। আজকের কঠোর পরিশ্রম ভবিষ্যতে আপনার অবস্থান আরও মজবুত করবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পড়াশোনার বিষয়ে আপনার আগ্রহ বাড়বে এবং বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে এগিয়ে যাবেন। পরিস্থিতি ইতিবাচক থাকবে এবং আপনি আপনার পরিকল্পনাগুলোকে নতুন দিক দিতে পারবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পরিবারের প্রত্যাশা থেকে কিছুটা চাপ অনুভব করতে পারেন। কর্মজীবন ও ব্যবসার ব্যবস্থাপনার দিকগুলোর ওপর মনোযোগ দিন। পারিবারিক সম্পর্কে ধৈর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়ো করে কোনো ব্যক্তিগত কাজ করা এড়িয়ে চলুন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সুনাম ও সম্মান বাড়ার দিন। পেশাগত আলোচনা ও কথাবার্তায় আপনি উদ্যোগ নেবেন। আপনার ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো এগিয়ে যাবে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সামাজিক কাজে আপনার অংশগ্রহণ বাড়বে এবং মানুষ আপনার মূল্যবোধের প্রশংসা করবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পারিবারিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ার দিন। আপনি আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবেন। বাড়িতে সম্মানিত অতিথির আগমন হতে পারে, যা আনন্দ বাড়াবে। ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো গতি পাবে এবং আর্থিক দিক থেকেও সময়টি অনুকূল থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের জন্য সৃজনশীলতার ওপর জোর দেওয়ার দিন। ব্যক্তিগত বিষয়ে আপনি মানুষের সঙ্গে বেশি দেখা-সাক্ষাৎ করবেন এবং বন্ধুরা আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। সম্পর্ক নিয়ে আপনার মনে উৎসাহ ও আনন্দ থাকবে। প্রিয় মানুষদের জন্য আপনি একটি সুন্দর চমক দিতে পারেন।                                                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

