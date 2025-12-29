English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য-আর্থিক বিষয়ে সাবধান কন্যা, বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন মিথুন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্য-আর্থিক বিষয়ে সাবধান কন্যা, বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন মিথুন...

Ajker Rashifal, December 29 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 29, 2025, 09:21 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির মানুষরা আজকে প্রতিটি ক্ষেত্রে পজিটিভ চিন্তা এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে ভালো করবেন। পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে। সম্পর্ক উপকারী হবে এবং আপনাদের প্রিয়জনদের বিশ্বাস অর্জন করবেন। পড়াশোনা এবং নতুন কর্মকাণ্ডে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ রাশির জন্য আজকের দিনটি ভারসাম্যের হবে। সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং বিদেশী বিষয়গুলোতে অগ্রগতি দেখা যাবে। লেনদেনে স্পষ্টতা বজায় রাখুন এবং প্রলোভন থেকে দূরে থাকুন। খরচ এবং বিনিয়োগে ধৈর্য্য প্রয়োজন হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন রাশির জন্য এটি ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় শক্তির দিন। আর্থিক সুযোগ আসতে পারে, এবং বন্ধুদের সমর্থন বাড়বে। যোগাযোগ কার্যকর হবে, এবং প্রতিযোগিতায় ভালো ফল পাবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট রাশির ব্যক্তিরা সরকারি এবং পেশাদার কাজের ক্ষেত্রে সফলতা পাবেন। সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকবে। সম্মান এবং মর্যাদা বাড়বে, এবং পরিচালনা দক্ষতা উন্নত হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ রাশির ব্যক্তিরা ভাগ্যের সমর্থন পেতে থাকবেন। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বাড়বে। আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী থাকবে এবং কেরিয়ারে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জন্য সময়টি মিশ্র ফলদায়ক হবে। ধৈর্য ও শৃঙ্খলা নিয়ে অগ্রগতি করতে হবে। স্বাস্থ্য এবং আর্থিক বিষয় নিয়ে সাবধান থাকতে হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির ব্যক্তিরা শিল্প এবং ব্যবসায় ভালো করবেন। লেনদেনে সতর্ক থাকতে হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রগতি সম্ভব।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক রাশির মানুষরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জন করবে। ব্যবসায়িক প্রস্তাব আসতে পারে। ঝুঁকি এড়ানো উচিত এবং ডকুমেন্ট নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু রাশির জন্য শিক্ষা এবং কেরিয়ারে ভালো সংকেত থাকবে। আত্মবিশ্বাস থাকবে এবং আর্থিক ব্যাপারে প্রভাব দেখতে পাওয়া যাবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জন্য পরিবারে সুখ-শান্তি থাকবে। কেরিয়ারে মনোযোগ থাকবে, এবং আর্থিক সুবিধা বাড়বে। আপনি একটি বাড়ি বা গাড়ি কিনতে পারেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ রাশির জন্য আজ কথা বলা ও একসঙ্গে কাজ করার ভালো দিন। অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করলে লাভ হবে। চাকরি বা কাজে আপনার গুরুত্ব ও প্রভাব বাড়বে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকরা পরিবারের সহায়তা থেকে উপকৃত হবেন। আর্থিক বিষয়ে প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যেতে পারে। নতুন প্রস্তাবগুলো আকর্ষণীয় হবে।                                                              (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

