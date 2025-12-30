English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে?

Ajker Rashifal | Horoscope Today: বছরশেষে কপাল খুলবে কারোর, কেউ পড়বেন ঘোর বিপদে! জেনে নিন কী আছে আপনার ভাগ্যে?

Ajker Rashifal, December 30 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Dec 30, 2025, 10:54 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আপনার আধ্যাত্মিক যোগ অত্যন্ত শুভ। ঈশ্বরে ভক্তি ও মনে শান্তি বজায় থাকবে। বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা প্রবল। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্কের জেরে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।  

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বস আপনার কাজের প্রশংসা করবেন, বাড়তে পারে দায়িত্ব। অফিসে আপনার সম্মান বৃদ্ধির দিন আজ। তবে ব্যবসায় লাভের অঙ্ক কিছুটা কমতে পারে, তাই আজ বড় কোনো আর্থিক ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। নতুন কিছু করার ভাবনা মাথায় আসতে পারে।    

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

চন্দ্র আপনার ওপর সদয়। বকেয়া টাকা আদায় হতে পারে এবং একসাথে বেশ কিছু অর্থ হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন প্রজেক্ট বা প্রোমোশন আসার যোগ। পড়ুয়াদের জন্য এটি অত্যন্ত শুভ দিন, পড়াশোনায় মন বসবে।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কথাবার্তার দক্ষতায় ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত জটিলতা মিটে যাবে। তবে বাড়িতে মতপার্থক্যের কারণে অশান্তি হতে পারে। কেরিয়ারের উন্নতির জন্য নতুন কোনো কোর্স করার কথা ভাবতে পারেন। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে ধৈর্য ধরুন।      

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো সুখবর আপনার মন ভালো করে দেবে। আজ বাবা-মায়ের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার জন্য আজকের দিনটি দারুণ।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ অত্যন্ত সাবধান! কোনো নথিপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। পড়ুয়াদের মনোযোগে ঘাটতি হতে পারে, তাই মাঝেমধ্যে ছোট বিরতি নিয়ে পড়াশোনা করা ভালো। চারপাশ পরিষ্কার রাখুন।    

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মনে শান্তি থাকবে। আর্থিক সহায়তার জেরে সম্পত্তি বা ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিকল্পনা করতে পারেন। বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মধুর হবে। তবে অবিবাহিতদের জন্য প্রেমের চেয়ে এখন কেরিয়ারে বেশি মনোযোগ দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পুরনো লোকসান কাটিয়ে আজ লাভের মুখ দেখবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজের উন্নতি হবে। দম্পতিরা নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পারেন। তবে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে একটু কড়া নজর রাখা প্রয়োজন।    

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্বাস্থ্য আজ আপনার সঙ্গ দেবে। তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। আজ অভাবী মানুষকে দান করা শুভ। বন্ধুদের প্রয়োজনে আপনি পাশে দাঁড়াবেন। কর্মসূত্রে বিদেশ ভ্রমণের একটি সুযোগ হঠাৎ করে আসতে পারে।    

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায়িক পার্টনারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি বা কোনো ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা রয়েছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সহকর্মীর প্রতি আকর্ষণ বাড়তে পারে। ডায়েবেটিস বা অন্য ক্রনিক অসুখ থাকলে আজ সাবধানে থাকুন এবং যতটা সম্ভব বাড়িতে বিশ্রাম নিন।    

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজের চাপ আজ তুঙ্গে থাকবে, যার প্রভাব পরিবারে পড়তে পারে। জীবনসঙ্গীর অভাব-অভিযোগ শোনার চেষ্টা করুন। নতুন ব্যবসার পার্টনারশিপ শুরু হতে পারে, তবে এই মুহূর্তে সম্পত্তিতে বিনিয়োগ না করাই মঙ্গল।    

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন রাশির জাতকদের জন্য আজ রয়েছে বিশেষ খুশির খবর। পুরনো শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি এবং কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের নতুন সুযোগ— সব মিলিয়ে দিনটি আপনার জন্য হতে চলেছে অত্যন্ত ইতিবাচক। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

