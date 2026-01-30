English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Ajker Rashifal | Horoscope Today: মকরের ভাগ্য সহায়, গোপনীয়তা বজায় রাখুন ধনু, সতর্ক থাকুন মেষ, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: মকরের ভাগ্য সহায়, গোপনীয়তা বজায় রাখুন ধনু, সতর্ক থাকুন মেষ, পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, January 30 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Jan 30, 2026, 10:52 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভদ্রভাবে কথা বলুন। প্রতিপক্ষের প্রতি সতর্ক থাকুন। অতিরিক্ত উত্সাহ এড়িয়ে চলুন। কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এগোবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কেরিয়ার ও ব্যবসায় সফলতা বাড়বে। সবার সঙ্গে সমঝোতা ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে এগিয়ে চলুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মনিয়ন্ত্রণ করে চলুন। আবেগকে সংবরণ করুন। পারিবারিক জীবন আরামদায়ক ও আনন্দময় থাকবে। ধৈর্য বাড়ান এবং নম্রভাবে কাজ করুন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

শুভ খবর আসবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এগোবে। সাহস ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন। অলসতা এড়িয়ে চলুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

শুভ কাজগুলো দ্রুত এগোবে। সম্মান বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনা সফল হবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সফলতা আসবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যক্তিগত কাজে একটু বাধা আসবে। তবে আপনি বিচক্ষণতার সঙ্গে সব সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। চুক্তি ও সমঝোতার কাজ দ্রুত এগোবে। পরিবারের সমর্থন পাবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অমীমাংসিত কাজগুলো এগোবে। ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন। আইনি বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করুন। বিদেশে যাওয়ার যোগ আসতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক বিষয়ে আপনি লাভের মুখ দেখবেন। সবদিকে সফলতার লক্ষণ দেখা যাবে। আপনি ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন। বিপদে সবার সহায়তা পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সম্পর্কের পরিধি বাড়ান। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখুন। দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করুন। প্রস্তুতি ও দক্ষতা নিয়ে সব কাজে এগিয়ে যান।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ভাগ্য সহায় হবে। লাভের সুযোগ বাড়বে। ব্যবসায়িক কাজে সতর্ক থাকুন। বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করুন। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা থেকে উপকার পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দৈনন্দিন রুটিন মেনে চলুন। নিজের লক্ষ্যে আরও বেশি মনোনিবেশ করুন। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে গুরুত্ব দিন। আলোচনার জন্য সময় বের করুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সঙ্গী ও পরিবারের লোকদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখুন। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন।অসাবধান হয়ে নিজের বিপদ নিজে বাড়াবেন না।                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

