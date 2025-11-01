English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Ajker Rashifal | Horoscope Today: হঠাত্‍ মুনাফা পেতে পারেন কর্কট, মনের কথা শুনে চলুন তুলা...

Ajker Rashifal, November 01 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?   

| Nov 01, 2025, 09:14 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায়িক ক্ষেত্র শক্তিশালী থাকবে। আপনার কথার প্রতি সতর্ক থাকুন। ব্যবস্থাপনায় সাফল্য মিলবে। প্রতিযোগিতার মনোভাব বজায় থাকবে। ফোকাস বজায় রাখুন। গতি বৃদ্ধি করুন। পেশাদারদের সহায়তা চলবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বড় প্রচেষ্টা সফল হবে। লক্ষ্য নিয়ে ফোকাস বজায় রাখুন। কাজের গতি বাড়ানোর সময়। পৈতৃক বিষয়গুলো উন্নতি করবে। ব্যবস্থাপনার কাজে অগ্রগতি হবে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন। সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। শুভ সংবাদ পাবেন। ধার্মিকতা বৃদ্ধি পাবে। বাধাগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলুন। কর্মপরিস্থিতি ভালো থাকবে। হঠাৎ মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের পরিকল্পনায় গতি আসবে। সাফল্য আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে। চাকরি ও ব্যবসায় লাভ বাড়বে। বিভিন্ন বিষয়ে স্পষ্টতা আসবে। বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্র আরও মজবুত হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিশ্রমী থাকুন। কঠোর পরিশ্রম ও বিচক্ষণতা আপনাকে ভালো ফল দেবে। বিরোধের মুখেও দৃঢ় থাকুন। পেশাদারিত্বের ওপর গুরুত্ব দিন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

এ সময় নিজের মনের কথা শুনে চলুন। চারপাশের পরিবেশ আরও ইতিবাচক হবে। উৎসাহ নিয়ে কাজ করবেন এবং পড়াশোনায় অগ্রগতি হবে। বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে আপনি লক্ষ্য পূরণ করবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বিবেচনা করে এগিয়ে চলুন। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ ভাবনা থেকে দূরে থাকুন। ক্ষমাশীল হোন। পারিবারিক বিষয়ের গুরুত্ব বাড়বে। নিজের উন্নতির আগ্রহ বাড়বে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়িতে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস থাকবে। মনোবল ভালো থাকবে। আপনার কাজের মান বাড়বে। সমাজের কাজে আরও যুক্ত হবেন। সহযোগিতা আর কথাবার্তায় গুরুত্ব দিন। ব্যবসা আরও ভালো চলবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মজীবন ও ব্যবসায় নিজে থেকে উদ্যোগ নেবেন। আপনার কথা ও আচরণ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। ঘরে উৎসবের পরিবেশ থাকবে। পরিবার ও আত্মীয়দের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটবে। আনন্দের সুযোগ বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

শান্তভাবে এগিয়ে চলুন। ইতিবাচক পরিবর্তন বজায় রাখুন। সৃজনশীলতা বাড়বে। বিষয়গুলোকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারবেন। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টায় ধৈর্য ধরুন। বিনিয়োগের কার্যক্রম চলতে থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ লেনদেনে সতর্ক থাকুন। আয় ও ব্যয় – দুটোই বেশি থাকবে। দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।                                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: মন্থার তাণ্ডবে অতি প্রবল বৃষ্টি! জারি লাল সতর্কতা... প্রবল বানে আবার ভাসবে উত্তরবঙ্গ?

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: মন্থার তাণ্ডবে অতি প্রবল বৃষ্টি! জারি লাল সতর্কতা... প্রবল বানে আবার ভাসবে উত্তরবঙ্গ?

Bengal Weather Update: মন্থার তাণ্ডবে অতি প্রবল বৃষ্টি! জারি লাল সতর্কতা... প্রবল বানে আবার ভাসবে উত্তরবঙ্গ?

Bengal Weather Update: মন্থার তাণ্ডবে অতি প্রবল বৃষ্টি! জারি লাল সতর্কতা... প্রবল বানে আবার ভাসবে উত্তরবঙ্গ? 14
Baba Vanga&#039;s Lucky Zodiacs For 2026: ২০২৬ পড়তে-না পড়তেই কোটিপতি হবেন এঁরা! নতুন বছরে এঁদের ব্যাংক ব্যালান্স লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বে...

Baba Vanga's Lucky Zodiacs For 2026: ২০২৬ পড়তে-না পড়তেই কোটিপতি হবেন এঁরা! নতুন বছরে এঁদের ব্যাংক ব্যালান্স লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বে...

Baba Vanga's Lucky Zodiacs For 2026: ২০২৬ পড়তে-না পড়তেই কোটিপতি হবেন এঁরা! নতুন বছরে এঁদের ব্যাংক ব্যালান্স লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়বে... 7
India vs Australia 2nd T20I: ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ১-২-৫-৭-৪-০-০-০, ১৭ বছরে প্রথমবার! এ কী পারফরম্যান্স বিশ্বসেরা ভারতের?

India vs Australia 2nd T20I: ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ১-২-৫-৭-৪-০-০-০, ১৭ বছরে প্রথমবার! এ কী পারফরম্যান্স বিশ্বসেরা ভারতের?

India vs Australia 2nd T20I: ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ১-২-৫-৭-৪-০-০-০, ১৭ বছরে প্রথমবার! এ কী পারফরম্যান্স বিশ্বসেরা ভারতের? 7
New Rules From November 1: বড় ঘোষণা! ১লা নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে GST, আধার! পরিবর্তন ব্যাংকের নিয়মেও...জেনে নিন...

New Rules From November 1: বড় ঘোষণা! ১লা নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে GST, আধার! পরিবর্তন ব্যাংকের নিয়মেও...জেনে নিন...

New Rules From November 1: বড় ঘোষণা! ১লা নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে GST, আধার! পরিবর্তন ব্যাংকের নিয়মেও...জেনে নিন... 9