Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভেবে চিন্তে এগিয়ে চলুন সিংহ, সব দিকেই সাফল্য বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, November 03 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 03, 2025, 08:54 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পেশাগত ক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন এবং আর্থিক লেনদেনে স্পষ্টতা বজায় রাখুন। আইনি বিষয়গুলো শক্তিশালী হবে, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অগ্রগতি লাভ করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনি আপনার কাজগুলোতে গতি ও দক্ষতা আনবেন। লাভের হার শক্তিশালী থাকবে। সাহস ও আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। শুভ সংবাদ বিনিময় অব্যাহত থাকবে। লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ দিন এবং আপনার পরিকল্পনা এগিয়ে নিন।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসা ও বাণিজ্যে লাভ ও সাফল্য বৃদ্ধি পাবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা বাড়বে, এবং বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্ত করবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সতর্কতা ও ভেবে চিন্তে এগিয়ে চলুন। পরিস্থিতি অনিশ্চিত থাকতে পারে, এবং হঠাৎ কিছু ঘটনা আপনার কাজে প্রভাব ফেলতে পারে।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

উদার মনোভাব বজায় রাখুন। দাম্পত্য জীবনে সৌহার্দ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

পরিশ্রমে মনোযোগ দিন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক বা মাঝারি থাকবে। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। প্রতারণা বা ঠকবাজি থেকে সাবধান থাকুন।  

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সব দিক থেকেই সাফল্য আসবে, এবং ধৈর্য ধরে এগিয়ে চললে আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সময়টা স্বাভাবিকভাবে কাটবে। পরিবারে আনন্দময় পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার কথা ও আচরণ অন্যদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আপনার পক্ষে যাবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসা ও বাণিজ্যে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি নিজের মতামত সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, এবং জ্যেষ্ঠদের সহায়তা পাবেন। অন্যদের সঙ্গে বোঝাপড়া দৃঢ় থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য ধরুন এবং সম্পর্ক আরও মজবুত করতে কাজ করুন। আকর্ষণীয় কিছু প্রস্তাব আপনার কাছে আসবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আকর্ষণীয় কিছু সুযোগ আসতে পারে, এবং আর্থিক লাভের সম্ভাবনাও থাকবে। আধুনিক বিষয়ের প্রতি আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।                                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

