Ajker Rashifal | Horoscope Today: আবেগে নয়, ধৈর্য ধরে সম্পর্ক রক্ষা করুন ধনু, সব বাধা কেটে যাবে মীনের...

Ajker Rashifal, November 04 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 04, 2025, 09:04 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ঘনিষ্ঠদের পরামর্শ মেনে চলুন। কর্মজীবন মসৃণ থাকবে। বিতর্ক এড়ান, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সময়মতো কাজ করুন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সতর্ক থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পেশাগত শক্তি বজায় থাকবে। ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় মনোযোগী থাকুন, দলগতভাবে কাজ করুন, বাধা দূর হবে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আসার সম্ভাবনা আছে। সিনিয়রদের কথার প্রতি মনোযোগ দিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি আর্থিক বিষয়ে ধৈর্য দেখাবেন এবং বুদ্ধিমত্তা ও দলগত কাজের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বজায় থাকবে। পরিচালনাগত কাজ সম্পন্ন হবে, পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় গতি আসবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানুষের বিশ্বাস পাবেন এবং বন্ধুদের শক্ত সমর্থন পাবেন। ব্যবসায়িক কাজ চলমান থাকবে, খ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আত্মবিশ্বাস থাকবে, একাধিক কাজ সহজে এগোবে। আলাপ ও আলোচনায় সাফল্য মিলবে। দ্বিধা ছাড়া এগিয়ে চলুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজ ও ব্যবসায় অবহেলা এড়ান। সময়মতো কাজ শেষ করার চাপ থাকতে পারে, তাই শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলুন, কারণ সময়টি মিশ্র ফল নিয়ে আসবে। আর্থিক বিষয়ে মনোযোগ দিন এবং লক্ষ্যপূরণে স্থির থাকুন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 শিল্প ও ব্যবসায় সফলতা পাবেন, বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্ব ভালো থাকবে। ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা উন্নত হবে, দলীয় মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে, পেশাদারিত্ব, সহযোগিতা ও সমষ্টিগত উন্নয়নে গুরুত্ব রাখবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি সিনিয়রদের পরামর্শ মেনে কাজ করবেন এবং কর্মে সফল হবেন। চাকরি বা ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। পেশাদারিত্ব ও নিয়ম মেনে পরিশ্রম করবেন, যা সবাইকে প্রভাবিত করবে। যুক্তি ও বাস্তবতার ওপর নির্ভর করুন, স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং খরচ সচেতনভাবে করুন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবেন, দেরি না করে কাজ সম্পন্ন করুন। বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সবাইকে মুগ্ধ করবে। পরিশ্রমে সাফল্য পাবেন, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ শক্তিশালী হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ মেনে চলুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। পরিবার ও ব্যক্তিগত বিষয়ে মনোযোগ দিন। কাজ দ্রুত সম্পন্ন করুন, সম্পর্ক ও পারিবারিক পরিবেশ সুখময় থাকবে। প্রিয়জনের পরামর্শ মেনে চলুন, ঐতিহ্য বজায় রাখুন। বাড়ি বা যানবাহন সংক্রান্ত বিষয় মিটে যাবে। আবেগে নয়, ধৈর্য ধরে সম্পর্ক রক্ষা করুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায়িক কাজে আগ্রহ ও সমর্থন পাবেন। সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি হবে, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করবেন। সুসংবাদ ও অনুকূল ফল আসবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজে গতি আসবে। প্রিয়জন খুশি থাকবে, অংশীদারদের প্রতি আস্থা বাড়বে, ছোট কর্মভ্রমণ হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার মনোযোগ থাকবে সঞ্চয় ও সম্পদ রক্ষায়। পরিবারে আনন্দ ও শান্তি বজায় থাকবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, সম্পর্ক মজবুত হবে। নতুন সুযোগ ও সমৃদ্ধি আসবে। প্রথা ও মূল্যবোধে গুরুত্ব দিন, অতিথি ও উৎসবের আনন্দে অংশ নিন। আর্থিক কাজে সাফল্য পাবেন, প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি আত্মবিশ্বাস ও সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবেন। কাজের ক্ষেত্রে বাধা দূর হবে, সম্মান ও সাফল্য বাড়বে। ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি আসবে, সম্পর্ক মজবুত হবে। সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা ও পরিবারের দিকে মনোযোগ দিন, সাবধান ও সংবেদনশীল থাকুন।                                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

