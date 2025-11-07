English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: উদারতাই সাফল্য নিয়ে আসবে মেষের, আটকে থাকা কাজের সমাধান হবে বৃষের...

Ajker Rashifal, November 07 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 07, 2025, 09:38 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

উদার মন রাখুন। আপনি চাইলে কাঙ্ক্ষিত প্রস্তাব পাবেন। অতিথি আপ্যায়নে ভালো হবেন। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সফল হবে। ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী কাজে অংশ নেবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আটকে থাকা বিষয়গুলো আপনার অনুকূলে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি মনোযোগ দেবেন। ক্যারিয়ার এগিয়ে চলবে, এবং ইতিবাচকতা বজায় থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

টাকা ধার বা দেনা নেওয়া এড়ান। দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার চেষ্টা করুন। অপরিচিতদের খুব তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করবেন না। পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ শক্ত করুন। দেখানো বা বিবাদ এড়ান। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সরকারি কাজ ভালোভাবে এগোবে, এবং প্রশাসনিক বিষয় শক্তিশালী হবে। পরামর্শকে গুরুত্ব দেবেন এবং সহযোগিতামূলক মনোভাব রাখবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

লক্ষ্য পূরণের প্রতি মনোনিবেশ রাখুন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। সক্রিয়ভাবে কাজ করুন এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা গ্রহণ করুন। পেশাগত কাজে অংশগ্রহণ করবেন এবং সমতা বজায় রাখবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সৌভাগ্যের সুযোগ আসতে থাকবে। আপনি গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে পারেন। সবার সহযোগিতায় পেশা ও ব্যবসায় নতুন গতি আসবে। সব ক্ষেত্রেই আপনি এগিয়ে থাকবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ধৈর্য ও নিয়মানুবর্তিতা বাড়ান, এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন। শান্ত থাকুন, তবে সতর্কও থাকুন। পারিবারিক জীবন স্বচ্ছন্দ ও সুখকর থাকবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যান এবং স্বচ্ছন্দভাবে জীবনযাপন করুন। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোও দক্ষতার সঙ্গে সমাধান করতে মনোযোগ দিন।    

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আইনি বিষয়ে ভুল বা অবহেলা করা থেকে বিরত থাকুন। সব পরিস্থিতিতে বুদ্ধি ও বাস্তব চিন্তা দিয়ে এগিয়ে চলুন। সময়মতো কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মনোযোগ স্পষ্ট থাকবে, এবং আপনি আপনার লক্ষ্যে অটল থাকবেন। কাজের অগ্রগতি দ্রুত হবে, লাভও বাড়বে। এই শুভ সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার করুন। প্রতিযোগিতায় আরও ভালো করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বাড়ি ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। অন্যদের উত্তর দেওয়ার সময় ধৈর্য ধরুন। কাজে ভালো করবেন এবং শেখা ও পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে যাবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি সাহস ও আনন্দ নিয়ে নতুন কাজ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। সামাজিক ও দলগত কাজে আগ্রহ দেখাবেন।        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

