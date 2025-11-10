English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আকর্ষণীয় সুযোগে আর্থিক লাভ কর্কটের, দুপুরের আগে জরুরি কাজ সেরে ফেলুন ধনু...

Ajker Rashifal, November 10 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 10, 2025, 09:17 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আবেগ প্রকাশে শান্ত থাকুন। আরাম ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে উন্নতি হবে। শৃঙ্খলা দৃঢ় হবে। পেশাগত থাকুন এবং জেদ, তাড়াহুড়া বা অহংকার এড়ান।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

 ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। ব্যবসা ও বাণিজ্যে সফলতা পাবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শুভ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হবে। পরিবারের বিশ্বাস অর্জন হবে। ধৈর্য বজায় থাকবে এবং দ্বিধা কমবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আকর্ষণীয় সুযোগ আসবে, যা আর্থিক সুবিধা আনবে। আপনি আধুনিক বিষয়ে আগ্রহ দেখাবেন এবং সাফল্য বৃদ্ধি করবেন। আপনার প্রতিশ্রুতিতে সত্য থাকুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অর্থ লেনদেনে অসতর্কতা এড়ান। কথোপকথন ও আলোচনা চলাকালে সতর্ক থাকুন। প্রলোভন বা প্রতারণামূলক প্রস্তাবে না পড়ুন। সাদা-কলার প্রতারকদের কাছ থেকে দূরত্ব রাখুন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে। আপনি উৎকৃষ্ট উদ্যোগকে গতিশীল করবেন। যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নতি পাবে। আপনি একাধিক ক্ষেত্রে ভালো করবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সফলতার হার বেশি থাকবে, এবং সর্বত্র অনুকূল পরিস্থিতি থাকবে। লাভ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আপনি বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন, আর যোগাযোগ সক্রিয় থাকবে।    

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে থাকা বাধা ও দেরি দূর হবে। আপনি বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। সৌভাগ্যের লক্ষণ অব্যাহত থাকবে, যা আপনাকে লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দুপুরের আগেই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন, কারণ দেরি হলে ফলাফলে প্রভাব পড়তে পারে। পরিবারের সদস্যদের পরামর্শে মনোযোগ দিন এবং শৃঙ্খলা ও নিয়ম বজায় রাখুন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে না জড়ান।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার কাজের দক্ষতা আরও বাড়বে। আপনি পেশাগত লক্ষ্যে সফল হবেন। ব্যবসা ও শিল্পসংক্রান্ত কাজগুলো সম্পন্ন হবে। সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পেশাগত সম্পর্ক আরও ভালো হবে। টাকা ধার দেওয়া বা নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কাজে সতর্ক ও সজাগ থাকুন। পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অর্থের ব্যাপারে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, আর পরিবেশও অনুকূল থাকবে। পড়াশোনা ও শেখার সুযোগ বাড়বে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনার পক্ষে যাবে।                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

