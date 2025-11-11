English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কাছের মানুষকে অবহেলা করলেই বিপদ সিংহের, আটকে থাকা টাকা পেতে পারেন কন্যা...

Ajker Rashifal, November 11 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 11, 2025, 10:11 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

জেদ ও অহংকার থেকে দূরে থাকুন। ব্যক্তিগত আচরণের ওপর মনোযোগ দিন। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো অনুকূলে থাকবে। নম্রতা বৃদ্ধি করুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাছের মানুষরা খুশি থাকবে এবং সহযোগীরা নির্ভরযোগ্য হবেন। সাহস ও সংকল্প বজায় রাখুন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। সক্রিয় থাকুন—ভ্রমণের সুযোগ থাকতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

লক্ষ্য বজায় রাখুন এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আকর্ষণীয় সুযোগ আসবে। ধন ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। অতিথি আসতে পারেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

যোগ্য ব্যক্তিরা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন। মুনাফা বাড়াতে আপনি সফল হবেন। ব্যক্তিগত জীবন উন্নত হবে। খ্যাতি ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

 বাজেট অনুযায়ী কাজ করুন এবং উৎসাহ বজায় রাখুন। বিনিয়োগ ও সম্প্রসারণের চিন্তা বাড়বে। কাছের মানুষের পরামর্শ মেনে চলুন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আটকে থাকা অর্থ ফিরে আসতে পারে। পরিকল্পনা শক্তিশালী থাকবে। ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় মনোযোগ রাখুন। দলগতভাবে কাজ করে এগিয়ে চলুন। প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর হবে।    

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

চাকরি ও ক্যারিয়ারের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। আরাম ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে। পরিবার সম্পর্কিত বিষয়গুলো অনুকূলে থাকবে। যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার ভাগ্য আপনার পক্ষেই থাকবে। পেশাদার সম্পর্ক থেকে লাভ হবে। মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে অনুপ্রাণিত রাখবে, আর ইতিবাচক পরিবেশের সদ্ব্যবহার করবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে অবহেলা করবেন না। সতর্ক থাকুন এবং সতর্কতার চিহ্নগুলোর দিকে মনোযোগ দিন। শৃঙ্খলা মেনে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন। ধ্যান ও মাইন্ডফুলনেসের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বন্ধু ও দলের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যক্তিগত ও দলগত কাজের ওপর মনোযোগ থাকবে। জমি, সম্পত্তি ও নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আপনার অনুকূলে হবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 অপ্রয়োজনীয় প্রলোভন ও অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ থেকে দূরে থাকুন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পরিণতভাবে সিদ্ধান্ত নিন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অর্থের দিক থেকে ভাগ্য সহায় থাকবে। পরিবার বা কাছের মানুষদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে বা আনন্দ করতে যেতে পারেন। লাভের সুযোগ আসবে।                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

