Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: অন্যের জন্য কাজ করুন বৃষ, বড়দের আশা পূরণ করতে সক্ষম সিংহ...

Ajker Rashifal, November 14 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 14, 2025, 09:38 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সুবিধাজনক সময় কাজে লাগান। ব্যবসায় লাভ বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ সন্ধ্যার আগে শেষ করুন। পড়াশোনা ও পরীক্ষা ভালো হবে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটান। সৃজনশীলতা প্রকাশ করুন। ব্যক্তিগত কাজ অগ্রগতি করবে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজে স্পষ্টতা রাখুন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। বড় বা কর্মকর্তা সঙ্গে বৈঠক হতে পারে। দুপুরের পরে দিন আরও ইতিবাচক হবে। স্বার্থপরতা এড়ান, অন্যের জন্য কাজ করুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেরি বা অলসতা এড়ান। দুপুরের আগে মূল আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করুন। কাঙ্ক্ষিত খবর আসতে পারে। সাহস ও উদ্দীপনা বাড়বে। ভাই-বোন ও বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যাংকিং ও সম্পদের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় সমাধান হবে। অগ্রগতি ও সাফল্য নিশ্চিত। আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটান। সবার প্রতি সম্মান বজায় রাখুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বড়দের আশা পূরণ করবেন। সৃজনশীল ও ফলপ্রসূ কাজে মনোযোগ দিন। অগ্রগতি দ্রুত হবে। লাভ ও সাফল্য বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক ও জীবনমান উন্নত হবে। আবেগীয় কথোপকথনে সমতা রাখুন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অচেনাদের প্রতি সতর্ক থাকুন। আর্থিক লেনদেনে ধৈর্য ধরুন। পেশাগত কাজে বুদ্ধি ব্যবহার করুন। ক্যারিয়ার অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। দ্বন্দ্ব ও তর্ক এড়ান।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যক্তিগত জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। সম্পর্ক শক্ত করতে চেষ্টা চালিয়ে যান। অসৎ মানুষ থেকে দূরে থাকুন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক শক্ত হবে। অংশীদারিত্ব থেকে লাভ হবে। লক্ষ্য স্থিরভাবে অর্জন করুন। শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী থাকুন। স্বাস্থ্য ও সুখ বৃদ্ধি পাবে। ইতিবাচক চিন্তা করুন এবং উচ্চ লক্ষ্য রাখুন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন এবং আবেগীয় সন্তুষ্টি পাবেন। শক্তিশালী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সাহস বাড়বে। ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিয়ম মেনে চলুন এবং অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়ান। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেবেন না, সঠিক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করুন। পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন। দ্বন্দ্ব এড়ান।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দুপুরের আগে গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। দেরি এড়ান। প্রিয়জনের বিশ্বাস বজায় রাখুন। পার্টনারশিপ ও বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। পরিবারের সুখ বাড়বে। ইতিবাচক থাকুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

লক্ষ্যে মনোযোগ দিন। সময় ঠিকভাবে ব্যবহার করুন। ধৈর্য ধরে কাজ চালান। দুপুরের পরে ফল ভালো হবে। ব্যবসা এবং অর্থ স্থিরভাবে উন্নতি করবে।                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

