Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: বৃষের বুদ্ধিই হাতিয়ার হবে, খরচ বেশি হতে পারে তুলার...

Ajker Rashifal, November 15 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 15, 2025, 10:12 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অর্জন আগের মতো থাকবে। দায়িত্বশীলভাবে কাজ করবেন। আপনার চাকরিতে ভালো ফল করবেন। নিয়ম মেনে চলবেন। লোভ ও প্রলোভন এড়িয়ে চলবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বুদ্ধির মাধ্যমে সফলতা পাবেন। হৃদয়ের বিষয়গুলো আপনার পক্ষে চলে আসবে। সবাই মুগ্ধ হবে। বন্ধুদের মধ্যে আনন্দ থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ থেকে দূরে থাকুন। পরামর্শ নিয়ে শান্তভাবে কাজ করুন। আবেগের তাড়ায় সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার ভাষা এবং আচরণ কার্যকর থাকবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সাক্ষাৎ ও যোগাযোগের সুযোগ বাড়বে। ব্যবসায়িক কাজে উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। যোগাযোগ এবং সম্পর্কের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। আপনি চমৎকার কাজ করতে থাকবেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার সহজ স্বভাব সবাইকে মুগ্ধ করবে। আপনি চমৎকার অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হবেন। অতিথির আগমন চলতে থাকবে। সবদিক থেকে সহায়তা পাবেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক প্রচেষ্টা ভালো হবে। আনন্দ ভাগাভাগি করবেন। যোগাযোগ থেকে উপকার পাবেন। সভা ও কথোপকথনে মনোযোগ দেবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন। আত্মীয়দের সাহায্য বাড়ান। পেশাদারদের থেকে সমর্থন পাবেন। প্রিয়জনদের প্রতি আপনি নিয়মিত যত্নশীল থাকবেন। খরচ বেশি হতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে। ব্যবসায় ভালোভাবে সফল হবেন। কাজ বাড়ানোর সুযোগ বাড়বে। প্রতিযোগিতায় ফল ভালো হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কেরিয়ার ও ব্যবসায় ভালো করবেন। ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বাড়ানোর জন্য চেষ্টা থাকবে। চারপাশে শুভকর্মের পরিবেশ থাকবে। সরকারী বিষয়গুলো এগোবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধর্মীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত হবেন। আনন্দদায়ক ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সব দিক থেকেই উন্নতি হবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজ ও ব্যবসায় সতর্কতা এবং নজরদারি বাড়ান। পরিস্থিতি মিশ্রিত থাকবে। সাফল্যের হার আগের মতোই থাকবে। লোভ বা প্রলোভনে পড়বেন না। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

টাকা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। অন্যদের সঙ্গে কাজ ভালো চলবে। ঘর-পরিবারে শান্তি থাকবে। ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় মন দেবেন।                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

