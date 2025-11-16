English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের যত্ন না নিলেই বিপদে মেষ, লক্ষ্যের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিন কুম্ভ...

Ajker Rashifal, November 16 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 16, 2025, 09:20 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অতিরিক্ত উত্সাহ এড়িয়ে চলুন এবং ভদ্রভাবে কথা বলুন। প্রতিপক্ষের প্রতি সতর্ক থাকুন। কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এগোবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে সমঝোতা ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে এগিয়ে চলবেন। কেরিয়ার ও ব্যবসায় সফলতা বাড়বে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন এবং মানসিক সমতা তৈরি করুন। পারিবারিক জীবন আরামদায়ক ও আনন্দময় থাকবে। সুবিধা ও আরামের ওপর মনোযোগ দিন। ধৈর্য বাড়ান এবং নম্রভাবে কাজ করুন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সাহস ও আত্মবিশ্বাস উঁচু থাকবে। শুভ খবর আসবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এগোবে। অলসতা এড়িয়ে চলুন এবং যোগাযোগ, সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ান।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

 আপনি ভালো কাজে যুক্ত থাকবেন এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। শুভ কাজগুলো দ্রুত এগোবে, পরিকল্পনা সফল হবে এবং আপনি বড়দের সঙ্গে দেখা করবেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উৎসাহ পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যক্তিগত কাজ আপনার পক্ষে যাবে। চুক্তি ও সমঝোতার কাজ দ্রুত এগোবে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবারের সমর্থন পাবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অমীমাংসিত কাজগুলোতে তাড়াহুড়ো করবেন না। ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন। আইনি বিষয়গুলো দ্রুত এগিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন। বিদেশ-সংক্রান্ত কাজে আপনি কার্যকর থাকবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক বিষয়ে আপনি কার্যকর হবেন। সবদিকে সফলতার লক্ষণ দেখা যাবে। ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখবেন এবং সবার সহায়তা পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করবেন এবং সম্পর্কের পরিধি বাড়াবেন। আপনি পরিপক্কভাবে কাজ করবেন এবং প্রস্তুতি ও দক্ষতা নিয়ে এগিয়ে যাবেন। বড় করে ভাবুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ভাগ্যের সহায়তায় লাভের সুযোগ বাড়বে। ব্যবসায়িক কাজে সতর্ক থাকুন। পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতায় ভালো করবেন। গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা থেকে উপকার পাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দৈনন্দিন রুটিনে কোনও ঢিলেমি করবেন না। লক্ষ্যের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিন। পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে গুরুত্ব দিন। মিটিং ও আলোচনার জন্য সময় বের করুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 সঙ্গী ও পরিবারের লোকদের কাছ থেকে শুভ খবর পাবেন। শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেবেন এবং অসাবধানতা এড়িয়ে চলবেন। মনোযোগী থাকুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন।                                                                                       (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

