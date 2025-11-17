English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা মেষের, একসঙ্গে কাজ করলে সাফল্য আসবেই মীনের...

Ajker Rashifal, November 17 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 17, 2025, 10:00 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। ঠকানোর সম্ভাবনা রয়েছে। কারও কথায় তাড়াহুড়ো করে বিশ্বাস করবেন না। কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাস রাখুন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার প্রতিশ্রুতি রাখবেন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করবেন। মন পড়াশোনা ও শেখার কাজে নিবদ্ধ থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

প্রস্তাবনাগুলোকে সমর্থন মিলবে। সহজভাবে এগিয়ে চলুন। আয় বৃদ্ধি পাবে। অহংকার এড়িয়ে চলুন। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা ত্যাগ করুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

জ্ঞান ও বিনয় নিয়ে এগিয়ে চলবেন। ধৈর্য ও সৎ পথে চলা মানবেন। সুযোগে ঠিক সময়ে কথাও বলবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বৈবাহিক জীবনে মাধুর্য থাকবে। আপনিও ভরসা ও গৌরবের দিকে মনোযোগ দেবেন। ঐতিহ্যবাহী কাজগুলো এগিয়ে নেবেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

চমৎকার প্রস্তাব পাবেন। লাভ প্রত্যাশার মতোই থাকবে। উপযুক্ত প্রস্তাবনা পাবেন। ইচ্ছা মতো জিনিস পেতে সক্ষম হবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক বিষয়ে বেশি সতর্ক থাকবেন। বিনিয়োগ ও খরচ বেশি থাকবে। কাজ বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেবেন। বিদেশ সম্পর্কিত কাজে এগোবেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 ভাবনা-চিন্তা ও প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার নানা ধরনের দক্ষতা থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। অর্থ বাড়ানোর সুযোগ বাড়বে। আয়ের একাধিক উৎস তৈরি হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

লক্ষ্যগুলো পূরণ হবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকবে। পরিষ্কারভাবে ও বুঝে-শুনে কাজ করবেন। বন্ধুরা আপনার পাশে থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

 অর্থের ক্ষেত্রে গতি আসবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজকে গুরুত্ব দেবেন। ভাগ্যের জোরে কেরিয়ার ও ব্যবসার অবস্থার উন্নতি হবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি ঐতিহ্য বজায় রাখবেন। বিভিন্ন কাজে ধারাবাহিকতা দেখাবেন। সহজেই কিছু ভালো প্রস্তাব পাবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি পরিবারে আনন্দ ও শান্তিতে থাকবেন। একসঙ্গে করা কাজে আপনার সাফল্য বাড়বে। সবাই আপনাকে বেশি বিশ্বাস করবে ও সাহায্য করবে।                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

