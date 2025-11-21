English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কে, কী বলছে তাতে বেশী কান দেবেন না মেষ, দায়িত্ব নেওয়ার দিকে সতর্ক থাকবেন মিথুন...

Ajker Rashifal, November 21 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 21, 2025, 10:21 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মানুষ কী বলছে বা কীভাবে আচরণ করছে তাতে বেশি প্রভাবিত হবেন না। স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলুন। নির্দেশনা মেনে চলুন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসা ও শিল্পে বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মিটিং, আলোচনা এবং নেতৃত্বের কাজে আপনি আরও কার্যকর হবেন। স্থিতিশীলতা বাড়বে। বিবাহিত জীবন সুখী থাকবে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়িক কাজকে গুরুত্ব দিন। দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। লোভ ও প্রলোভন এড়িয়ে চলুন। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। ধার দেওয়া ও নেওয়া বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

এটি এমন একটি সময় যা আপনাকে সব দিকেই সফল থাকতে সাহায্য করবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দ্রুত শেষ করবেন। পেশাদার সহকর্মীরা আপনাকে সহায়তা করবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

জেদ ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিবারের বন্ধন শক্ত হবে। ভৌত সম্পদের দিকে নজর দিন। চাকরি ও ব্যবসায় পেশাদারিত্ব বজায় রাখুন। বিলাসবস্তুর প্রতি আগ্রহ বাড়বে।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 পরিচিতি ও সম্পর্ক থেকে লাভ পাবেন। মানিয়ে চলার ক্ষমতা থাকবে। লাভ বাড়বে। ছোট ছোট বিষয়ে সংবেদনশীল থাকুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আদর্শ মানবেন। সবাইকে সম্মান করবেন। আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করবেন। ব্যক্তিগত কাজ দ্রুত শেষ হবে। কোনো মূল্যবান উপহার পেতে পারেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কিছু করার ভাবনা আসবে। সবাইকে সম্মান করুন। বিনয় ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করুন। আপনার কথা বলার ভঙ্গি আকর্ষণীয় হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রস্তুতি ও বুদ্ধি নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে। অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন। লক্ষ্য থেকে চোখ সরাবেন না। কাছের মানুষরা আপনাকে সহযোগিতা করবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার আর্থিক অবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভালো থাকবে। চাকরি ও ব্যবসায় লাভ স্থির থাকবে। কাজ বাড়ানোর পরিকল্পনায় সহায়তা পাবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার ভাগ্য ভালো থাকবে। ভালো পরিস্থিতি থেকে উপকার পাবেন। বড়দের সহায়তা পাবেন। আপনার চেষ্টা আরও বাড়বে।                                                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

