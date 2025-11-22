English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: মিটিংয়ে বুঝে-শুনে কথা বলবেন না কর্কট, সময়ের ব্যবহার ঠিকমত করবেন সিংহ...

Ajker Rashifal, November 22 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 22, 2025, 10:12 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করুন। সিস্টেম অনুযায়ী কাজ করতে সতর্ক থাকুন। কথাবার্তা ও আচরণ সহজ ও প্রভাবশালী রাখুন। কাজ সাধারণভাবে চলতেই থাকবে। সাফল্য মাঝারি থাকবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি আরও সক্রিয় হবেন। দলগত কাজে আপনার পারফরম্যান্স ভালো হবে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেশাগত কাজে আপনি এগিয়ে থাকবেন। লক্ষ্য পূরণের প্রতি মনোযোগ স্থির থাকবে। আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। আলোচনা সফল হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আলোচনা ও মিটিংয়ে স্পষ্ট থাকুন। আর্থিক লাভ বাড়বে। ধৈর্য ও বিনয় বজায় রাখুন। সুবিধা ও লাভ ক্রমাগত বাড়বে। বন্ধুদের কাছ থেকে সহায়তা পাবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কথাবার্তায় স্পষ্ট থাকুন। আর্থিক লাভ সাধারণ থাকবে। ধৈর্য বাড়ান। বিনয়ীভাবে কাজ করুন। সময়ের ব্যবহার ঠিকভাবে করুন। জেদ ও অহংকার এড়িয়ে চলুন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

 আপনি খুব ভালো প্রস্তাব পাবেন। আপনার সম্মান বাড়বে। আপনার কথা ও আচরণ মানুষের কাছে আকর্ষণীয় লাগবে। সবাই আপনার ওপর ভালো প্রভাব নেবে। আপনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস উঁচু থাকবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সহজে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবেন। শুভ কাজে অংশ নেবেন। আপনার প্রতি সম্মান আরও বাড়বে। শুভ কাজের গতি বাড়বে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। পরিবার আপনাকে শক্ত সমর্থন দেবে। আপনি দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করবেন। আপনার সক্রিয়তা আপনাকে স্থির অবস্থানে রাখতে সাহায্য করবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চারপাশের পরিবেশ ধীরে ধীরে আরও ভালো হবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি সম্পর্কগুলো ভালোভাবে বজায় রাখবেন। দান–ধর্ম ও ভালো কাজের মূল্য বুঝবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বড়দের বিশ্বাস অর্জন করবেন। উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে চলুন। স্মার্টভাবে কাজ করার অভ্যাস বাড়বে। ব্যক্তিগত বিষয়ও দ্রুত এগোবে। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য ধরে চলবেন। প্রস্তুতি ও দক্ষতা নিয়ে এগোবেন। আপনার পদ, সম্মান ও প্রভাব বাড়বে। ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী থাকবে। লাভের পরিমাণ বাড়বে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

  আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলো ভালোভাবে এগোবে। আপনার পুরোনো চেষ্টা সফল হবে। চারদিকে ভালো ফল পাবেন।                                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

