Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমের ফল ঠিক পাবেন কর্কট, শান্ত মাথায় পারিবারিক সমস্যা মেটাবেন কন্যা...

Ajker Rashifal, November 23 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Nov 23, 2025, 09:35 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভালো সুযোগ চলতে থাকবে। অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগাবেন। আর্থিক ও ব্যবসায়িক লাভ বাড়বে। পরিকল্পিত কাজের দিকে মনোযোগ দেবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক চেষ্টা মিশ্র ফল দেবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আপনার অনুকূলে থাকবে। ঐতিহ্যকে মানবেন। বিভিন্ন কাজে বোঝাপড়া দেখান।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ান। পরিবারের সদস্যদের থেকে সমর্থন ও বিশ্বাস পাবেন। পরামর্শ ও দিকনির্দেশনাকে ভালোভাবে কাজে লাগান। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কঠোর পরিশ্রমের ওপর বিশ্বাস রাখুন—ফল পরিশ্রমের মাধ্যমে আসবে। পেশাগতভাবে আপনার কাজ প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনি ভালো কাজগুলো দ্রুত এগিয়ে নেবেন। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে উৎসাহ দেখাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে অগ্রগতি চলতে থাকবে। আর্থিক পরিকল্পনা শক্ত থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পরিবারের বিষয়গুলো ধৈর্য নিয়ে সামলান। ব্যক্তিগত কাজে আপনি আরও সক্রিয় হবেন। ব্যবস্থাপনার কাজে মনোযোগ বাড়বে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নানা দায়িত্ব পূরণ করার দিকে মন দেবেন। সামাজিক কাজগুলো শক্তভাবে চলবে। যোগাযোগে ও মানুষের সাথে মেলামেশায় আপনি এগিয়ে থাকবেন। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যক্তিগত কাজগুলো এগোবে। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। পরিবার নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। কথাবার্তা ও মিটিংয়ে আপনি প্রভাবশালী হবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পছন্দের কিছু জিনিস পেতে পারেন। আরাম ও স্বস্তি বাড়বে। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। সাফল্য আপনাকে আরও উৎসাহ দেবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন সুযোগ আসবে। পরিকল্পনাগুলো দ্রুত এগোবে। আপনার প্রভাব বজায় থাকবে। কাছের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

জমে থাকা কাজগুলো এগোতে শুরু করবে। খরচ ও বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। নতুন বিষয়ে ধৈর্য ধরে এগোন। পড়াশোনা ও শিখতে আরও সক্রিয় হবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 অফিসের সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যাবে। আপনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। সম্পর্কগুলো ভালো হবে। সবাইকে সাহায্য করার মনোভাব থাকবে।                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

