Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করবেন সিংহ, নতুন আয়ের পথ খুলবে ধনুর...

Ajker Rashifal, November 24 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 24, 2025, 10:21 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা ও অন্তরের শক্তি আরও শক্তিশালী হবে। ভাগ্যের সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অগ্রগতি পাবে। আপনার সাফল্যের হার থাকবে ভালো, এবং নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

স্বাস্থ্যের সংকেত উপেক্ষা করবেন না। সুযোগগুলো ভালোভাবে কাজে লাগাবেন। সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখুন। আলাপচারিতায় গুরুত্ব দেখান। ভদ্র ও সহনশীল থাকুন। গবেষণার কাজ এগোবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

লেনদেনে আপনি কার্যকর হবেন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগোতে থাকুন। আপনার প্রচেষ্টা দ্রুততর হবে। বড় চিন্তা করতে থাকুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বিনিয়োগের দিকে মনোযোগ দেবেন এবং আর্থিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। নিয়ম মেনে চলুন এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এগোন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যুক্তি ও তথ্যের ওপর নির্ভর করুন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বুদ্ধি ব্যবহার করে নানা কাজে ভালো দিকনির্দেশনা দেবেন। পরিকল্পনাগুলো সফলভাবে শেষ হবে। আপনার পেশাগত কাজের মান খুব ভালো থাকবে। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বড়দের পরামর্শকে সম্মান করুন। আবেগের বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কাজগুলো দ্রুত এগোবে। বংশগত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। সিনিয়রদের সমর্থন থাকবে। আচরণে সহজতা বজায় রাখুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কাছের মানুষজন আপনাকে সমর্থন করবে। উচ্চ শিক্ষার চেষ্টা সফল হবে। নম্র থাকুন। অলসতা এড়িয়ে চলুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মিটিং বা আলাপে আপনার মনোবল উঁচু থাকবে। মূল্যবান কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার জীবনযাপন আকর্ষণীয় দেখাবে। দেওয়া কথা আপনি ভালোভাবে রাখবেন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একে–অপরের প্রতি বিশ্বাস বাড়বে। অংশীদারিত্বে সাফল্য আসবে। আপনি আপনার লক্ষ্য পূরণ করতে পারবেন। নতুন আয় বা উপার্জনের পথ খুলবে। আপনার মর্যাদা, প্রভাব ও অবস্থান আরও বাড়বে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

টাকা-পয়সার লেনদেনে নেতৃত্ব না দেওয়াই ভালো। কাজের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ শক্ত রাখুন। পেশাদারভাবে কাজ করুন। কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক অবস্থা আরও উন্নত হবে। ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। কাজ ও ব্যবসায় গতি আসবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। পড়াশোনা ও শেখার কাজে ভালো ফল পাবেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সরকারি বা বড় কর্তাদের সঙ্গে আপনার কাজ ভালোভাবে হবে। চাকরি বা কাজের জায়গায় সব কিছু ঠিকঠাক চলবে। সহকর্মীরা আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি সময়মতো কাজগুলো শেষ করতে পারবেন।                                                                                          (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

