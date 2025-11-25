English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: শারীরিক সমস্যা দূর হবে বৃষের, অলসতা কাটিয়ে উঠতে পারলেই কেল্লাফতে তুলার...

Ajker Rashifal, November 25 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 25, 2025, 09:59 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

দ্বিধা না করে এগিয়ে চলুন। সভায় প্রভাব দেখাবেন। চাকরি ও ব্যবসা লাভজনক থাকবে। সফলতার হার উচ্চ থাকবে। পরিকল্পনাগুলো ফলপ্রসূ হবে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ভাগ্য সাহায্য করবে। কাজ ও ব্যবসায় লাভের হার বাড়বে। স্বাস্থ্য ভালো হবে, শারীরিক সমস্যাগুলো দূর হবে। সুখবর পাবেন। জনকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত হবেন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

গুরুত্বপূর্ণ কাজে ধৈর্য ধরবেন। দৈনন্দিন কাজ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। স্বাস্থ্যের দিকে অবহেলা করবেন না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়াবেন। অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী থাকবে। কাছের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করবেন। নেতৃত্বের শক্তি বাড়বে। দলগত মনোভাব বজায় রাখুন। মানুষকে সফলভাবে একত্রিত করতে পারবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

টাকা–পয়সার কাজে সতর্ক ও সহজভাবে থাকুন। কাজে অবহেলা করবেন না। পেশাগত আলোচনায় ধৈর্য বাড়ান। আর্থিক বিষয়গুলোতে স্পষ্ট থাকুন। ঋণ নেওয়া বা দেওয়া এড়ান। আপনার সিস্টেম ও ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বন্ধু ও কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো হবে। সতর্কতা ও বুদ্ধি দিয়ে কাজ করবেন। প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দের মুহূর্ত কাটাবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলুন। আবেগে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। যোগাযোগ ও বার্তা আদান–প্রদান চলতে থাকবে। অলসতা এড়িয়ে চলুন। ভদ্রতা বাড়ান।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 কথা বলা ও যোগাযোগ ভালো থাকবে। সম্পর্কগুলো আরও যত্ন করে গড়ে তুলবেন। দলগত কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। আপনার কথা ও আচরণ সবাইকে প্রভাবিত করবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মনের মত কোনো জিনিসও পেতে পারেন। স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবেন। ভালোবাসা ও বিশ্বাস বাড়বে। সংরক্ষণ ও সংগ্রহের কাজেও আগ্রহ দেখাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন কাজে আগ্রহ বাড়বে। সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ বজায় রাখুন। বিদেশ–সম্পর্কিত কাজগুলোও এগোবে। ব্যক্তিগত বিষয়েও মনোযোগ দেবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

টাকার ব্যাপারে অসাবধান হবেন না। বাজেট মেনে চলুন। চাকরি ও ব্যবসায় সাবধান থাকুন। আইন–কানুনের বিষয়গুলোতে ধৈর্য ধরুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

পরিস্থিতি মোটামুটি ভালোই থাকবে। আপনার সুনাম বাড়বে। পরিবারের ও কাছের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। সবাই আপনার ওপর ভরসা করবে।                                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

