Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্মক্ষেত্রে বা পরিবারে, ঘটতে পারে চরম বিপদ! ভালো নয় সময়! পড়ুন আজকের রাশিফল...

Ajker Rashifal, November 27 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 27, 2025, 09:49 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্বাস্থ্য সমস্যা হালকাভাবে নেবেন না।  কাজে সফলতার হার মোটামুটি থাকবে। পরিবারের সদস্যরা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করবে। তবে দিনভর উদ্বেগে ভুগবেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

লেনদেনে পরিষ্কার থাকুন। নানা বিষয় দ্রুতগতিতে এগোবে। আজকের দিন দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার। তবে ঘটতে পারে চরম বিপদ। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

পেশাগত আলোচনায় ধৈর্য সহকারে এগিয়ে নিয়ে যান। পরিস্থিতি মিশ্র থাকবে। লেনদেনে সতর্ক থাকুন। আলোচনায় সজাগ থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে মনোযোগ রাখুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। ইতিবাচক মনোভাব বজায় থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে সংবেদনশীলতা থাকবে। ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা উন্নত হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অন্যদের প্রত্যাশা পূরণের প্রচণ্ড চাপ থাকবে। ব্যক্তিগত কাজে সক্রিয় থাকুন। স্বার্থপর হওয়া এড়িয়ে চলুন। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা দুর্দান্ত সফল হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন। বিভিন্ন কাজে আপনার সক্রিয়তা বাড়বে। আলোচনায় আপনি সফল হবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বাড়িতে সুখ-আনন্দ থাকবে। প্রিয়জনদের উপর আপনি বিশ্বাস বজায় রাখবেন। প্রত্যাশা পূরণ করবেন। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ও সংযোগ থাকবে বেশি। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাছের মানুষরা আজ আপনাকে চমকে দিতে পারেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করুন। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এগিয়ে চলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

লোকসানের যোগ। বড়সড় ক্ষতি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য রাখুন। তাই বাজেট অনুযায়ী খরচ বাড়ান। বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি থাকতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক উন্নতির ইঙ্গিত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দ্রুত সারুন। পেশাগত চুক্তিতে আপনি উৎসাহ দেখাবেন। লেনদেনে দ্বিধা দূর হবে। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কর্মক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের প্রতি খেয়াল রাখুন। কাজকর্মে আরও সক্রিয় হন। আপনি ব্যবসা ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয়ে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বুঝেশুনে কথা বলুন। যেসব পরিকল্পনা আটকে ছিল, তা এগিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক দিক উন্নত হবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

