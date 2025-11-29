Ajker Rashifal | Horoscope Today: কর্ম ও সম্পর্কের ভারসাম্য? বৃষকে চাপ সামলাতে হবে, তুলা রাশিতে অর্থযোগ...
Ajker Rashifal, November 29 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আপনার সঙ্গী কিছু বিরক্তি প্রকাশ করতে পারেন, যার ফলে সম্পর্কের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। সঙ্গীর অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। কর্মজীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন। অফিসে একটি কাজ শেষ করে অন্য কাজে মনোনিবেশ করুন, না হলে সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ না করার কারণে বিভ্রান্তি ও মানসিক চাপ বাড়বে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন এবং খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দিন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
দিনটি আনন্দের হবে। মানসিক চাপ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। ধৈর্য ধরুন এবং মন শান্ত রেখে সঠিক বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করুন। সঙ্গীর সঙ্গে কেনাকাটা বা ভ্রমণের সুযোগ পাবেন, যা আপনার সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে। পুরনো মতবিরোধ বা বিরোধ সমাধানের জন্য এটি উপযুক্ত সময়। সপ্তাহের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোনো ধরনের চুক্তিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন না। ব্যয় বাড়তে পারে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
সঙ্গীর আচরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। সন্দেহের কারণে দ্বন্দ্ব হতে পারে, তাই সংযম বজায় রাখুন এবং নম্রভাবে কথা বলুন। পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনি ভাল সময় কাটাবেন। অফিসে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে মনোযোগ দেবেন না এবং কেবল নিজের কাজ করুন। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক উন্নত করুন। সপ্তাহের খরচ কোথাও নোট করুন এবং যতটা সম্ভব সঞ্চয় করুন। স্বাস্থ্য আজ ভালো থাকবে, তবে অবশ্যই আপনার রুটিন অনুসরণ করুন। পরিবারের কেউ অসুস্থ হতে পারে।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
দিনটি আপনার জন্য খুব ভালো। আপনার কঠোর পরিশ্রম সফল হবে। দাম্পত্য সম্পর্ক আগের চেয়ে ভালো হবে এবং সঙ্গীর সাথে পার্টি বা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অফিসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন এবং দিনটিকে ফলপ্রসূ করে তুলুন। আপনার কাজ আজ প্রশংসিত হবে। আজকের খরচের দিকে নজর রাখুন। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, তাই সাবধান থাকুন।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সঙ্গী তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন, যা আনন্দ বয়ে আনবে। সঙ্গীর সাথে দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন, শান্ত মন নিয়ে বসে সমাধান করুন। অফিসে নতুন কাজ নিতে ভয় পাবেন না, আপনি আপনার সম্ভাবনা দেখানোর সুযোগ পাবেন। একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে পারেন। অর্থ এবং স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। বিনিয়োগের আগে সাবধানে ভাবুন। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
সঙ্গীর প্রতি প্রচুর ভালবাসা বর্ষণ করুন এবং কথা বলার সময় শব্দের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সঙ্গীর কাছ থেকে আপনি একটি বিশেষ উপহার পেতে পারেন। বিবাহ-সম্পর্কিত আলোচনা আপনার সম্পর্কের অগ্রগতি ঘটাতে পারে। অফিসের প্রতিটি কাজ মনোযোগ দিয়ে সম্পন্ন করুন এবং সময়মতো কাজ শেষ করুন। কেরিয়ারে ব্যর্থতা কিছুটা হতাশাজনক হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। অর্থের ক্ষেত্রে সমস্ত সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ছোটখাট স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
আপনার সঙ্গীর প্রতি খোলামেলা ভালবাসা প্রকাশ করুন। আপনাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আজ কাজে আসতে চলেছে। পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে আজ অফিসে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। এটি আপনাকে সফল করে তুলবে। অর্থের দিক থেকে আজকের দিনটি একটি ভালো দিন হতে চলেছে। এখন আপনার স্বাস্থ্যের দিকে কিছুটা মনোযোগ দেওয়া দরকার। অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সকালটি খারাপ করতে পারে। পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
আপনার প্রেমের জীবনে ভালো মুহূর্তগুলি সন্ধান করুন। সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটান। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ভ্রমণে গিয়ে শরীর খারাপ হওয়ার যোগও রয়েছে। সঙ্গীর ব্যবহারে প্রেমের প্রতি ঘৃণা বোধ দেখা দিতে পারে। আজকের দিনটি অফিসে আপনার দিন হতে চলেছে। জীবিকার ক্ষেত্রে দুপুরের পরে একটু কষ্ট বাড়তে পারে। পুরনো কোনো পাওনা আদায়ে অশান্তি হতে পারে, বুঝে কথা বলুন। শরীরের কোনো ক্ষত থেকে জ্বালা-যন্ত্রণা বাড়তে পারে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
আপনার সঙ্গে কাজ করা লোকেরা বিরোধিতা করতে পারে। বন্ধুরা শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অংশীদারদের ঘনিষ্ঠ হবে। ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ আসবে। কর্মক্ষেত্রে একটি বড় অফার পেতে পারেন। দ্রুত গতিতে সব কাজ সম্পন্ন হবে। অমীমাংসিত কোনো কাজ শেষ হবে। আর্থিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন, তবে সম্পদ বৃদ্ধির যোগ রয়েছে। স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের দিনটি ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
বন্ধুত্বপূর্ণ এবং নতুন পরিচিতিগুলির জন্য উন্মুক্ত বোধ করতে পারেন। লক্ষ্য অর্জনের চিন্তা করতে থাকবেন। আপনার অনুভূতি প্রকাশের সময় সংযত হন। আপনার আর্থিক পরিকল্পনায় অগ্রগতি হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ আসতে পারে। ছোটখাটো আঘাত বা শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে সতর্ক থাকুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
