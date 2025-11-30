English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় সতর্কতার সঙ্গে এগোবেন মেষ, আটকে থাকা কাজের সমাধান হবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, November 30 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Nov 30, 2025, 09:24 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজ ও ব্যবসায় সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন। আর্থিক লেনদেনে তাড়াহুড়ো করবেন না। খরচ বাজেটের চেয়ে বেশি হতে পারে। সম্পর্ক মজবুত করবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

উদ্যম নিয়ে কাজ করবেন। দক্ষতা বাড়বে। আর্থিক কর্মকাণ্ড সক্রিয় থাকবে। স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বাড়াবেন। ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও আগ্রহ দেখাতে পারেন। ভয় ও সন্দেহ কমে যাবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

প্রতিযোগিতা ও আলোচনায় পরিষ্কার থাকুন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সক্রিয় থাকুন। সমন্বয় বজায় রেখে এগিয়ে চলুন। সব ক্ষেত্রে কাজের ফল ইতিবাচক হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ভাগ্যের জোরে সব ক্ষেত্রেই ভালো করবেন। সাহসী কাজে সক্রিয় থাকবেন। পরিবারে পজিটিভিটি বাড়বে। লক্ষ্য পূরণের পথে দ্রুত অগ্রগতি হবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আরাম–সুবিধা বাড়বে। সম্পর্ক আরও ভালো হবে। আইন–সংক্রান্ত কাজে সক্রিয় থাকবেন। খাবারের অভ্যাস ঠিক রাখুন। কাজের পরিকল্পনায় মনোযোগ বাড়ান।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার কথা ও আচরণ সবাইকে আকর্ষণ করবে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বাড়বে। সুনাম ও পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বাস ও মূল্যবোধে জোর দেবেন। বহু সাফল্য সামনে আসবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নিজের পক্ষে রাখবেন। আপনার দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে। নিষ্ঠা ও কাজের ধরন দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনি থেমে থাকা কাজগুলো দ্রুত এগিয়ে নেবেন। আপনজনদের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর রাখুন। আবেগের সঙ্গে যুক্তি সমানভাবে মিলিয়ে চলুন। নিজের প্রতিভা তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনি এগিয়ে থাকবেন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বাড়িতে শান্তি ও মিল বজায় থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্র ও ব্যবস্থাপনায় আপনার নিয়ন্ত্রণ বাড়বে। পেশাদার মানুষ ও সিনিয়ররা সন্তুষ্ট থাকবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মজীবন ও ব্যবসা উন্নতির পথে থাকবে। সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। সিনিয়রদের বিশ্বাস অর্জন করবেন। উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যান।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সব কাজেই গতি থাকবে। কর্মজীবন ও ব্যবসায় আপনার প্রভাব বজায় থাকবে। সঞ্চয় ও সংরক্ষণে আগ্রহ বাড়বে। পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ কাজে লাগান। বিশ্বাস ও ভক্তি বাড়বে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সৃজনশীল কাজগুলো আরও জোর পাবে। আপনি নিজের আলাদা স্টাইলে কাজ করবেন। অন্যদের ওপর আপনার প্রভাব ঠিকভাবে বজায় থাকবে।                                                                                                                  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Cyclone Ditwah: সাইক্লোন 'দিতোয়া'-র তাণ্ডবে মৃত ১৫৯, নিখোঁজ ২০৩, ঘোষণা হল জরুরি অবস্থা

পরবর্তী অ্যালবাম

Cyclone Ditwah: সাইক্লোন &#039;দিতোয়া&#039;-র তাণ্ডবে মৃত ১৫৯, নিখোঁজ ২০৩, ঘোষণা হল জরুরি অবস্থা

Cyclone Ditwah: সাইক্লোন 'দিতোয়া'-র তাণ্ডবে মৃত ১৫৯, নিখোঁজ ২০৩, ঘোষণা হল জরুরি অবস্থা

Cyclone Ditwah: সাইক্লোন 'দিতোয়া'-র তাণ্ডবে মৃত ১৫৯, নিখোঁজ ২০৩, ঘোষণা হল জরুরি অবস্থা 6
Aadhaar mobile number Update: আধারে মোবাইল নম্বর আপডেট এবার বাড়িতে বসেই, জেনে নিন কী ভাবে

Aadhaar mobile number Update: আধারে মোবাইল নম্বর আপডেট এবার বাড়িতে বসেই, জেনে নিন কী ভাবে

Aadhaar mobile number Update: আধারে মোবাইল নম্বর আপডেট এবার বাড়িতে বসেই, জেনে নিন কী ভাবে 6
Black Friday 2025: ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে নাচতে নাচতে খুব তো কেনাকাটা করছেন! এই দিনটার নামে কেন কালো দাগ লেগে, সেটা জানেন?

Black Friday 2025: ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে নাচতে নাচতে খুব তো কেনাকাটা করছেন! এই দিনটার নামে কেন কালো দাগ লেগে, সেটা জানেন?

Black Friday 2025: ব্ল্যাক ফ্রাইডে বলে নাচতে নাচতে খুব তো কেনাকাটা করছেন! এই দিনটার নামে কেন কালো দাগ লেগে, সেটা জানেন? 7
Ankita-Prantik: ১২ বছরের বন্ধুতা, ২ বছরের বিয়ে...সম্পর্কে ভাঙন প্রান্তিক-অঙ্কিতার!

Ankita-Prantik: ১২ বছরের বন্ধুতা, ২ বছরের বিয়ে...সম্পর্কে ভাঙন প্রান্তিক-অঙ্কিতার!

Ankita-Prantik: ১২ বছরের বন্ধুতা, ২ বছরের বিয়ে...সম্পর্কে ভাঙন প্রান্তিক-অঙ্কিতার! 8