Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ...

Ajker Rashifal, October 02 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 02, 2025, 09:37 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক সাফল্য উন্নতি করবে। প্রশাসনিক বিষয়ে আপনি গতি বজায় রাখবেন। পারিবারিক বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে। নানা কাজ গতি পাবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সব ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি ও বিস্তারের সুযোগ আসবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। সব বিষয়ে ইতিবাচকতা বাড়বে। আর্থিক লাভ স্থির থাকবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

একগুঁয়েমি বা তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়াবেন। দেখাবাজি ও অহংকারী আচরণ ত্যাগ করুন। ভালো করে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

 লক্ষ্য পূরণের প্রতি মনোযোগ বাড়বে। শিল্প ও বাণিজ্যে আপনার প্রভাব থাকবে। কাছের মানুষদের সহায়তা ও সহযোগিতা চলতে থাকবে। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

চালাক বা প্রতারণাপরায়ণ মানুষের প্রভাবের সম্ভাবনা আছে- সতর্ক থাকুন। সময় ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দেবেন। পেশাগত মান বজায় থাকবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দ্বিধা কেটে যাবে। ভ্রমণ বা বিনোদনে যেতে পারেন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটবে। নিজের প্রতিভা প্রকাশে সফল হবেন। সময় আনন্দ ও সুখে ভরপুর থাকবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানুষের সঙ্গে আবেগের ভারসাম্য বজায় রাখুন। সবার থেকে সম্মতি পাওয়ার জেদ করবেন না। পরিস্থিতি যেমন আছে, তেমনই থাকবে। যেসব কাজ আটকে আছে, সেখানে ধৈর্য ধরুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লাভ ও আয়ের দিকে গুরুত্ব থাকবে। কাজের কারণে ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসাহ নিয়ে অংশ নেবেন। পুরনো পরিচয় ও সংযোগ উপকারে আসবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রিয়জনদের সহযোগিতা ও বিশ্বাস আরও মজবুত হবে। পরিবারে আনন্দময় পরিবেশ থাকবে। ধন-সম্পদ সংক্রান্ত বিষয়ে গতি আসবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নতুন বিষয় নিয়ে নানা ধরনের চেষ্টা জোরদার হবে। শুভ কাজের পরিকল্পনা করা হবে। আপনি সবার প্রতি সম্মান দেখাবেন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন বা অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে মাঝারি ফল পাবেন। খরচ ও বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। আইনি বিষয়গুলিতে ধৈর্য ধরবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আইনের বিষয়গুলো আপনার পক্ষে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে। ভালো প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকবে। চাকরি বা কাজেও অগ্রগতি হবে। কাছের মানুষের কাছ থেকে খবর পাবেন।                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

