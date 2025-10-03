English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অতিরিক্ত কারোর উপর ভরসা করবেন না সিংহ, খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন কুম্ভ...

Ajker Rashifal, October 03 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 03, 2025, 09:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পদোন্নতির ইঙ্গিত থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা আপনার দিকে আসবে। সবাই থেকে সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার ভাগ্য খুবই ভালো থাকবে। কথাবার্তা ও আচরণ আকর্ষণীয় হবে। আপনি উদ্যম নিয়ে কাজ করবেন। প্রতিযোগিতার মনোভাব বজায় থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ধৈর্যের সঙ্গে এগিয়ে চলার সময় এটা। কাজ সম্পন্ন করা এবং লক্ষ্য অর্জনে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। বিভিন্ন কাজেই অগ্রগতি বজায় রাখুন। কাছের মানুষদের সমর্থন থাকবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

লক্ষ্যগুলি প্রত্যাশার চেয়ে আগে পূরণ হতে পারে। নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নত হবে। ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান হবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অতিরিক্তভাবে কারো ওপর ভরসা করবেন না। নম্র থাকুন। শেখার আগ্রহ, সঠিক দিকনির্দেশনা ও সময় ব্যবস্থাপনাকে আরও মজবুত করুন। বিরোধীরা সক্রিয় থাকবে। কাজ ও ব্যবসায় রুটিন ঠিক রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। প্রেম ও ভালোবাসার বিষয়গুলো মজবুত হবে। বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস বাড়বে। সঠিক সুযোগগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

প্রিয়জনদের অবহেলা করবেন না। ব্যক্তিগত বিষয়গুলিতে আগ্রহ বাড়বে। প্রয়োজনীয় দিকগুলোতে মনোযোগ থাকতে পারে। পারিবারিক বিষয় সহজভাবে সামলাতে পারবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনি সবার সুখ-দুঃখের খেয়াল রাখবেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও ভাইবোনদের থেকে শেখা ও পরামর্শ গ্রহণ বজায় রাখবেন। সবার সহযোগিতা ও সহায়তা পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাজে সাহসী সিদ্ধান্ত নেবেন। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসবে। ঘরের সকলের সঙ্গে সমন্বয় বজায় থাকবে। চমৎকার পারফরম্যান্স থাকবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আটকে থাকা বিষয়গুলি পক্ষে যাবে। কথাবার্তায় সংযম রাখবেন। বিভিন্ন বিষয়ে গতি আসবে। নানা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

খরচের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন। গুজবে কান দেবেন না। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোবে। ধৈর্য ধরে কাজ করুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অর্থনৈতিক কাজে লাভ থাকবে। উন্নতির দিকে অগ্রগতি হবে। পদমর্যাদার সুবিধা পাওয়া যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্য পূরণ করা যাবে।                                                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Durga Puja 2025: ময়নাগুড়িতে মানব পুজো, হাজির পদ্মশ্রী করিমুল-সহ বিশিষ্টজনরা

পরবর্তী অ্যালবাম

Durga Puja 2025: ময়নাগুড়িতে মানব পুজো, হাজির পদ্মশ্রী করিমুল-সহ বিশিষ্টজনরা

Durga Puja 2025: ময়নাগুড়িতে মানব পুজো, হাজির পদ্মশ্রী করিমুল-সহ বিশিষ্টজনরা

Durga Puja 2025: ময়নাগুড়িতে মানব পুজো, হাজির পদ্মশ্রী করিমুল-সহ বিশিষ্টজনরা 5
Durga Puja 2025: ধুনুচি নাচ-সিঁদুর খেলায় মাতল জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি

Durga Puja 2025: ধুনুচি নাচ-সিঁদুর খেলায় মাতল জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি

Durga Puja 2025: ধুনুচি নাচ-সিঁদুর খেলায় মাতল জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি 5
Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা...

Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা...

Post Office scheme become Superhit: পোস্ট অফিসের দুরন্ত স্কিম! এখানে বিনিয়োগ করলে ঘরে বসে ২ লক্ষ টাকা নিশ্চিত রিটার্ন...জেনে নিন সবটা... 9
Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট... 7