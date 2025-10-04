English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সম্পর্ক ধৈর্যের সঙ্গে সামলাতে হবে মিথুনকে, সুযোগকে হাতছাড়া করবেন না কন্যা...

Ajker Rashifal, October 04 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 04, 2025, 08:46 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

সন্দেহ কমে যাবে। কাজ ও ব্যবসায় সামঞ্জস্য বাড়বে। আর্থিক সাফল্য উন্নত হবে। প্রশাসনিক কাজে আপনি দ্রুত এগিয়ে যাবেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বিভিন্ন বিষয় আপনার পক্ষে কাজ করবে। বয়স্কদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। আপনি নানা ক্ষেত্রে ভালো করবেন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কিছু দ্বিধা থেকে যাবে। প্রশাসনিক কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়বে। নানা ধরনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। সম্পর্ক ধৈর্যের সঙ্গে সামলাতে হবে। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যক্তিগত জীবন উন্নত হবে। বিবাহিত জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। পরিবারের মধ্যে শুভ পরিবেশ থাকবে। ভালোভাবে সংগঠন বজায় রাখবেন। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক দিক থেকে অবস্থা মোটামুটি থাকবে। লেনদেনের দিকে বেশি মনোযোগ দিন। ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রলোভন বা ভুল প্রভাবের কাছে না যান। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যাবেন। আপনার শিল্পকৌশল আরও উন্নত হবে। সুযোগগুলো কাজে লাগাবেন। দ্বিধা দূর হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অহংকার ও জেদ থেকে দূরে থাকুন। আবেগের বিষয়ে ধৈর্য আরও বাড়ান। কেরিয়ার ও ব্যবসায় পেশাদার মনোভাব রাখুন। সবার ভালোর কথা ভাবুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লাভ-আয় বাড়ানোর ওপর জোর থাকবে। কাজের কারণে ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। মিলেমিশে কাজ করতে আগ্রহ দেখাবেন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সহজ জীবনযাপন ও মিলেমিশে থাকার ভাব বজায় থাকবে। নিজের কাজে আগ্রহ বাড়বে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও কথাবার্তার ওপর জোর থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসা বড় করার চেষ্টায় গতি আসবে। ব্যক্তিগত সাফল্য আরও দৃঢ় হবে। পারিবারিক ব্যবসায় ভালো করবেন। সব দিকেই সফলতা আসবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

 নতুন বা অজানা কারও সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকবেন। পেশাগত কাজে মাঝারি ফলাফল পাওয়া যাবে। খরচ ও বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। আইনি বিষয়ে ধৈর্য ধরতে হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করবেন। নতুনভাবে কিছু শেখার প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়বে। নতুন জায়গা থেকে আয় আসবে। কাজকর্মে স্থিরতা আসবে।                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

