Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভালো কোনও খবর পেতে পারেন বৃষ, পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে কর্কটের...

Ajker Rashifal, October 05 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 05, 2025, 10:16 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কেরিয়ার ও ব্যবসায় উন্নতি হবে। সহকর্মীদের থেকে সমর্থন পাবেন। সিনিয়রদের বিশ্বাস অর্জন করে উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যাবেন। স্মার্টভাবে কাজ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সব দায়িত্ব আপনি ঠিকমতো পালন করবেন এবং সরকারি অফিসারদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বাড়বে। হয়তো ভালো খবর পাবেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন এবং কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন চালিয়ে যাবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

শিক্ষা ও সমৃদ্ধিতে উন্নতি হবে। দ্বিধা দূর হয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সব কাজ সম্পন্ন করবেন। লাভের হার উঁচু থাকবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও বৃদ্ধির সুযোগ বাড়তে থাকবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পরিস্থিতি কিছুটা অনিশ্চিত থাকতে পারে। আপনার কেরিয়ার ও ব্যবসায় শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। কাজের দায়িত্ব ধৈর্যের সঙ্গে পালন করবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলবেন। খাওয়াদাওয়ায় পরিষ্কার ও সুষম খাদ্য মেনে চলবেন। দলীয় কাজে আপনি দক্ষতা দেখাবেন। কাছের কেউ সাফল্য পেতে পারেন। পরিবারের সদস্যদের আস্থা ও ভরসা আপনার ওপর বজায় থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি স্পষ্টতা বজায় রাখবেন। আপনি আগ্রহী থাকবেন, স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল রাখবেন, এবং কাজে অতিরিক্ত উত্তেজনা বা তাড়াহুড়ো এড়াবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সব ক্ষেত্রেই আপনার ভালো পারফরম্যান্স দেখা যাবে। আপনি উদ্দীপনার সঙ্গে নিজের ভাবনা শেয়ার করবেন এবং ভালো কাজে মনোযোগী থাকবেন। আপনার কথা ও যোগাযোগ প্রভাব ফেলবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক দিক থেকে লাভ বাড়বে। ব্যক্তিগত বিষয়েও আগ্রহ বাড়বে, তবে কিছুটা দ্বিধা কাজ করতে পারে। আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা একগুঁয়ে আচরণ এড়িয়ে চলা ভালো।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার ব্যক্তিগত কাজে উন্নতি হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহ থাকবে, আর আপনি উদ্দীপনার সঙ্গে কাজে অংশ নেবেন। ভালো খবর আদান-প্রদান হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দ ও সুখ ভাগ করে নেবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, আর আপনার কথা বলার ভঙ্গি মানুষকে প্রভাবিত করবে। আশেপাশে সুখদায়ক পরিবেশ থাকবে। আত্মীয়-স্বজনের আগমন আনন্দ নিয়ে আসবে, আর চারপাশে উৎসবের ভাব থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকবেন, আর পরিবার থেকেও ভালো সাহায্য পাবেন। আপনি দায়িত্বগুলো মন দিয়ে পালন করবেন। আপনার সক্রিয়তা ও ভালো ব্যবহার আশেপাশের মানুষকে প্রভাবিত করবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

 বাজেটের মধ্যে থেকে চলার চেষ্টা করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সময়মতো সম্পন্ন করবেন। আপনি যুক্তিনিষ্ঠ থাকবেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি আরও সক্রিয় হবেন।                                                                                 (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

