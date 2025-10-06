English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক থাকবেন তুলা, ধৈর্য ও সৎ পথই হাতিয়ার ধনুর...

Ajker Rashifal, October 06 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 06, 2025, 09:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অপ্রয়োজনীয় খরচ করবেন না। পরিচালনায় পরিষ্কার মনোভাব রাখুন, জেদী হবেন না, আর বড়দের পরামর্শ মেনে চলুন। নিয়মকানুন মেনে কাজগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নিজের স্বার্থ ও সুবিধা বাড়াতে পারবেন। কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ বাড়বে, আর নানা কাজে সফল হবেন। কেরিয়ারে আপনার উৎসাহ বজায় থাকবে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অস্বস্তি নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে, এবং সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ থাকবে, আর আপনার অবস্থান ও প্রভাব বাড়বে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নির্ভয়ে এগিয়ে যাবেন। বড়রা আপনাকে সমর্থন করবে, এবং আপনি একাধিক ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারবেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

এই সময়টি শান্তভাবে কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য ভালো। নিয়মিত কাজের ওপর মনোযোগ দিন। পারিবারিক সম্পর্ক থেকে উপকার পাবেন, আর পরিবারে শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সহকর্মীরা একসঙ্গে কাজ করতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। জীবনসঙ্গী আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে, আর আপনি প্রিয়জনদের আশা অনুযায়ী কাজ করবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঠিকভাবে এগিয়ে যাবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা আপনাকে শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাবে। স্বাস্থ্যের দিকে সতর্ক থাকবেন, উদারভাবে আচরণ করবেন এবং খরচ ও লেনদেনের দিকে নজর রাখবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বুদ্ধির কাজে উন্নতি হবে, আর আপনি নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন। প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হবে এবং ঘুরতে যাওয়ার সুযোগও আসতে পারে। ভালোবাসা ও আবেগের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। কাউকে বিশেষভাবে ভালো লাগতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার পক্ষে যাবে, আর সম্পর্কগুলোও ভালো হবে। ধৈর্য ও সৎ পথে চলুন, আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করুন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

জেতার মনোভাব থাকবে, আর চেষ্টা দ্রুত ফল দেবে। ব্যবসায় মানিয়ে চলার ক্ষমতা থাকবে, এবং আত্মীয়দের সহায়তা আরও বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আইন-কানুন বা বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে না জড়ানোই ভালো। কথা বলার সময় সহজভাবে ও শান্তভাবে কথা বলুন, আবেগে ভেসে যাবেন না। অতিথি আসতে থাকবে, আর আপনার কথা ও ব্যবহার ভালো লাগবে সবার।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার কাজ ও ব্যবসার গুণ সবাইকে খুশি করবে। আপনি আগ্রহ নিয়ে কাজ করবেন এবং ভালো কাজ করবেন। সৃজনশীল কাজ বাড়বে, আর চেষ্টা সফল হবে। ব্যক্তিগত জীবনও ভালো হবে, আর দ্বিধা দূর হবে।                                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির...

পরবর্তী অ্যালবাম

Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির...

Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির...

Baba Vanga Predicts: বছরের বাকি তিন মাসে অর্থসম্পদের চূড়ায় উঠবেন এঁরা! বাবা ভাঙ্গা বলছেন অক্টোবর থেকেই ভোলবদল এই রাশির... 7
Premanand Maharaj on Lakshmi: কী করলে ঘরে অচলা হবেন মা লক্ষ্মী, ঝরে পড়বে তাঁর বিপুল কৃপা, উপচে উঠবে ধনসম্পদ? বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ...

Premanand Maharaj on Lakshmi: কী করলে ঘরে অচলা হবেন মা লক্ষ্মী, ঝরে পড়বে তাঁর বিপুল কৃপা, উপচে উঠবে ধনসম্পদ? বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ...

Premanand Maharaj on Lakshmi: কী করলে ঘরে অচলা হবেন মা লক্ষ্মী, ঝরে পড়বে তাঁর বিপুল কৃপা, উপচে উঠবে ধনসম্পদ? বলছেন স্বামী প্রেমানন্দ... 7
West Bengal Weather Update: ভয়ংকর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ছারখার! আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ রাক্ষুসে ঝড়জলে ভাসতে চলেছে কলকাতাও?

West Bengal Weather Update: ভয়ংকর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ছারখার! আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ রাক্ষুসে ঝড়জলে ভাসতে চলেছে কলকাতাও?

West Bengal Weather Update: ভয়ংকর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গ ছারখার! আগামী দু ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ রাক্ষুসে ঝড়জলে ভাসতে চলেছে কলকাতাও? 14
Cyclone Shakti Updates: বাতাসবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র! বিপুল বিপর্যয় নিয়ে হাজির &#039;সিভিয়ার স্টর্মে&#039; পরিণত সাইক্লোন &#039;শক্তি&#039;! দিকে-দিকে অ্যালার্ট...

Cyclone Shakti Updates: বাতাসবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র! বিপুল বিপর্যয় নিয়ে হাজির 'সিভিয়ার স্টর্মে' পরিণত সাইক্লোন 'শক্তি'! দিকে-দিকে অ্যালার্ট...

Cyclone Shakti Updates: বাতাসবিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্র! বিপুল বিপর্যয় নিয়ে হাজির 'সিভিয়ার স্টর্মে' পরিণত সাইক্লোন 'শক্তি'! দিকে-দিকে অ্যালার্ট... 7