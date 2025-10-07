English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় বড় সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা মিথুনের, অতীতের কোনও রোগ আবার দেখা দিতে পারে তুলার...

Ajker Rashifal, October 07 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 07, 2025, 09:07 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নানা কাজে অগ্রগতি হবে, যদিও কাজের গতি একটু ধীর হতে পারে। শক্তি ও উৎসাহ বজায় রাখুন। আপনি হয়তো স্বভাবতই একটু লাজুক থাকতে পারেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার আর্থিক অবস্থা আরও ভালো হবে। মুনাফার পরিমাণ ভালো থাকবে। আলোচনা ও কথোপকথনে আপনি সফল হবেন। আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কেরিয়ার বা ব্যবসায় বড় কোনো সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। শাসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এবং আপনার সুনাম ও সম্মান বাড়বে। সহকর্মীরা সহযোগিতা করবে, এবং বড়রা আপনাকে সহায়তা দেবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

এটা আপনার ভাগ্য আরও মজবুত করার সময়। আপনি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবেন। শাসন ও পরিচালনার কাজগুলো সফলভাবে শেষ হবে। লাভজনক পরিকল্পনাগুলো এগিয়ে যাবে। বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহেলা করবেন না এবং শরীরের সংকেতগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখুন। বড়দের পরামর্শ পাবেন। বিষয়গুলো পরিণত দৃষ্টিতে দেখুন। নানা বিষয় সহজেই সামলাতে পারবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকেও প্রত্যাশা পূরণ হবে এবং সম্পর্কের স্থায়িত্ব বাড়বে। আপনি আপনার কাজে উদ্দীপনা ও শক্তি নিয়ে আসবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

প্রলোভন থেকে বিরত থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে যান এবং নিয়ম, আইন ও ব্যবস্থা বিশ্বাস করুন। অতীতে থাকা কোনো অসুখ বা সমস্যা আবার দেখা দিতে পারে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লক্ষ্য পূরণের দিকে মনোযোগী থাকবেন এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আগ্রহ দেখাবেন। বুদ্ধির ব্যবহার করে আপনি ভালো ফল পাবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অতিরিক্ত উত্তেজনা বা তাড়াহুড়ো থেকে নিজেকে সামলে রাখবেন। পারিবারিক পরিবেশ আপনার পক্ষে থাকবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। ব্যবসার দিকে গুরুত্ব বাড়বে, আর নতুন নতুন সুযোগ আসবে। আপনি সামাজিক কাজে সফল হবেন এবং কাছের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

টাকার লেনদেনে আপনার দক্ষতা বাড়বে এবং সবকিছু দ্রুত চলবে। বাড়িতে আনন্দ ও শান্তি বাড়বে। আপনি ঐতিহ্য মেনে চলবেন এবং সম্পত্তি বা অর্থের বিষয়ে আগ্রহ দেখাবেন। আপনার কথা ও আচরণ মার্জিত থাকবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বেশি আবেগ দেখানো থেকে নিজেকে একটু সামলিয়ে রাখবেন। আপনার যোগাযোগ ও সম্পর্ক আরও ভালো হবে। নতুন কোনো চুক্তি বা বোঝাপড়ার সুযোগ আসতে পারে। নতুন কিছু শিখতে বা করতে চেষ্টা করুন।                                                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

