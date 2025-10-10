English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয় ভালো হবে কন্যার, অতিরিক্ত উত্তেজিত হবেন না বৃশ্চিক...

Ajker Rashifal, October 10 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?   

| Oct 10, 2025, 09:22 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যাংকিং কাজে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আপনার আর্থিক শক্তি বাড়বে। ভালো খবর পাবেন। আপনার ভদ্রতা বজায় থাকবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আবেগপূর্ণ বিষয়গুলিতে মনোযোগ রাখবেন। সব ক্ষেত্রেই ভালো করবেন। সময়ের ইতিবাচকতা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

এই সময় সাধারণ ফলাফল ও লাভের ইঙ্গিত দিচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ধৈর্য নিয়ে করুন। আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে বুদ্ধিমানের মতো দেরি করার নীতি গ্রহণ করুন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন। সেবা ও শিল্প ক্ষেত্রে ভালো করবেন। বড় বড় লক্ষ্য অর্জন করবেন। স্থিরতা বাড়ানোর চেষ্টা করবেন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নানা ক্ষেত্রে আপনার প্রভাব দেখা যাবে। আপনি নিজের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় থাকবেন। দ্বিধা না করে এগিয়ে যাবেন। দক্ষতা বাড়বে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও ভালো হবে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। আয় ভালো হবে। পড়াশোনার ওপর গুরুত্ব থাকবে। কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়বে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারে অবহেলা করবেন না। ব্যক্তিগত বিষয়ে সচেতন থাকুন। সময় নিয়ে বৈঠকে অংশ নিন। সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলুন। শরীরের খাবার ও ডায়েটের দিকে খেয়াল রাখুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অতিরিক্ত উত্তেজনা বা আবেগ এড়িয়ে চলবেন। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে তথ্য বা খবর ভাগাভাগি করবেন। ব্যক্তিগত জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অন্যের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না। কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। যুক্তির ওপর জোর দিন। আবেগে ভেসে যাবেন না।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দুপুরের পর থেকে সময় আরও ফলদায়ক হবে। আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি হবে। আপনি আবেগ প্রকাশেও ভালো থাকবেন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যক্তিগত বিষয়ে আত্মবিশ্বাস দেখান। বাড়ির সুবিধা বাড়ানোর দিকে মন দিন। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কাজ ও ব্যবসা চলতে থাকবে। যোগাযোগে উন্নতি হবে। আপনার আচরণ সবাইকে প্রভাবিত করবে। দায়িত্বশীলদের পরামর্শ নেবেন। পারস্পরিক বোঝাপোরা বজায় থাকবে।                                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

