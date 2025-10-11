English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারেন মিথুন, পেশাগত বিষয়ে ধৈর্য বাড়াবেন সিংহ...

Ajker Rashifal, October 11 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 11, 2025, 10:38 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করবেন এবং আপনার কথা রাখবেন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। পারিবারিক অনুষ্ঠানে আপনি সক্রিয় থাকবেন এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে স্মরণীয় সময় কাটাবেন।    

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অলসতা ছেড়ে দিন। জেদ এড়িয়ে চলুন। নানা কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করবেন। সৃজনশীল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। লক্ষ্য দ্রুত অর্জনের দিকে মনোযোগ থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কঠোর পরিশ্রম ও আন্তরিকতার মাধ্যমে আপনি কর্মস্থলে পরিস্থিতি অনুকূল করে তুলবেন। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নানা কাজে শুভ ফলাফল আসবে। যোগাযোগ কার্যকর হবে। অর্থ ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে করবেন। চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত থাকবেন। আয় ভালো থাকবে। পেশাগত জ্ঞান ও সতর্কতা বাড়াবেন। লাভের হার বেশি হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনি নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব বাড়াবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকবেন। দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ থাকবে। ভারসাম্য রেখে এগিয়ে যাবেন। পেশাগত বিষয়ে ধৈর্য বাড়াবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভাগ্য সহায়ক থাকবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে আগ্রহ বাড়বে। বিদেশ সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হবে। যোগাযোগ ও সংযোগ আরও ভালো হবে।    

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বুঝে-শুনে এগিয়ে যাবেন। নম্রতা ও ধৈর্য দেখাবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও ভালো হবে। অতিরিক্ত আবেগ থেকে দূরে থাকবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখবেন। যোগাযোগে দক্ষ হবেন। অপ্রয়োজনীয় আলোচনায় জড়ানো থেকে বিরত থাকবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

খরচের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবেন। সঞ্চয়ের দিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। পারিবারিক সুখ-শান্তির দিকে মনোযোগ দিবেন। শ্রদ্ধাবোধ বজায় থাকবে। শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে এগিয়ে যাবেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সফল হবেন। কাজের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অগ্রগতির সুযোগ পাবেন। কাজে সফলতা আসবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতেও সক্রিয় থাকবেন। উৎসাহ ও ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। নিয়মিত কাজ ও শৃঙ্খলার দিকে মনোযোগ দেবেন। শৃঙ্খলা বাড়াবেন। সম্পর্কগুলিতে মিল ও সমঝোতা বজায় রাখবেন। তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলবেন। বুঝে-শুনে ও ধৈর্য ধরে এগিয়ে যাবেন।

12/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি ভালো মনোভাব ও উৎসাহ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাবেন। পরিশ্রম করলে সব কাজে সফল হবেন। আপনার পরিকল্পনা সফল হতে শুরু করবে।                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

