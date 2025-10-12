English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ভাগ্যের জোরে সবদিকে লাভ তুলার, কাউকে হুট করে প্রতিশ্রুতি দেবেন না মকর...

Ajker Rashifal, October 12 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 12, 2025, 09:22 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাজে ভালো ফল দেবেন এবং কাঙ্খিত সাফল্য পাবেন। নতুন মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়াবেন, ভাইয়ের মতো সম্পর্ক ও খ্যাতি মজবুত হবে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। অলসতা এড়িয়ে চলুন; পরিবেশ ভালো থাকবে এবং দ্বিধা দূর হবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কেরিয়ার ও ব্যবসা দ্রুত এগোবে। কথাবার্তা ও আচরণ মধুর থাকবে, সবাইকে ভালো লাগবেন। বড় অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নেবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে মিলন হবে। অতিথিরা আসবেন। সবার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখবেন। সম্মান বাড়বে এবং সবাই আপনার পাশে থাকবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সম্মান-যশে মনোযোগ দিবেন। আনন্দ ভাগ করবেন। যোগাযোগ ও সম্পর্ক থেকে উপকার পাবেন। সাক্ষাৎ ও আলোচনায় গুরুত্ব থাকবে। আধুনিক উদ্যোগে আগ্রহ বাড়বে। আপনার দক্ষতা সবাইকে প্রভাবিত করবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পেশাগত আলোচনায় অংশ নেবেন, সতর্ক ও দায়িত্বশীল থাকবেন। কাজের কিছু ক্ষেত্রে দ্বিধা থাকতে পারে। বিদেশ সংক্রান্ত কাজে সক্রিয় থাকবেন এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখবেন। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। খরচে সজাগ থাকবেন এবং প্রিয়জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগোবেন, ব্যবসা-শিল্প সংক্রান্ত কাজ সফলভাবে করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ম্যানেজমেন্টে উন্নতি হবে। কাজে সুবিধা ও প্রভাব বাড়বে। পদ ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। নিয়ম মানার বিশ্বাস শক্ত হবে। সভা-আলোচনায় প্রভাবশালী হবেন। সবার বিশ্বাস পাবেন। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ভাগ্যের সহায়তায় চারদিক থেকে লাভ হবে। পরিবারের সহযোগিতা পাবেন। বন্ধুদের সহায়তায় ভালো ফল আসবে। দূরে ঘুরতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নতুন সুযোগ থেকে উপকার মিলবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজে গাফিলতি বা দেরি করবেন না, তাড়াহুড়ো করে চুক্তিও করবেন না। অতিরিক্ত চাপ নেবেন না, স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন থাকুন। নতুন কাজে সহজভাবে যুক্ত হবেন এবং নম্রভাবে কথা বলবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অংশীদারি ও ব্যবসায় সফল হবেন। সম্পর্ক ভালো হবে ও স্থিতি বাড়বে। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। সাফল্যে আনন্দ পাবেন। বড় লক্ষ্য ঠিক করে নেতৃত্ব দেখাবেন। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাস বাড়বে। সময়মতো কাজ শেষ করবেন ও বড়দের কথা শুনবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

হুট করে কিছু বলার বা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে ভাবুন। নীতিগত বিষয়ে ধৈর্য ধরুন। অন্যের আশা পূরণের চাপ আসতে পারে, কিন্তু পেশাদার রুটিন মেনে চলুন। সম্পর্কের ব্যাপারে পরিষ্কার থাকুন। নিয়মিত ও সাত্ত্বিক খাবারে মন দিন। সিদ্ধান্ত নিন যুক্তির ভিত্তিতে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি ভালো অবস্থানে থাকবেন। প্রেম ও সম্পর্ক ভালো যাবে। প্রতিযোগিতায় প্রভাব দেখাবেন। আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকবে, বুদ্ধি আরও ধারালো হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাড়িতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকবে। ধৈর্য ধরে কাজ করলে উন্নতি হবে। অন্যের ব্যাপারে বেশি না জড়িয়ে, নিজের কাজে মন দিন। অহংকার বা জেদ করবেন না। বড়দের পরামর্শ শুনুন এবং সম্পর্ক ভালো রাখুন। জমি বা গাড়ির বিষয়েও কিছু অগ্রগতি হতে পারে। সব কথা না বুঝে বিশ্বাস করবেন না।                                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Weather Update: আগামী সপ্তাহেই বিদায় বৃষ্টি! 'শীতকাল কবে আসবে', জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

পরবর্তী অ্যালবাম

Weather Update: আগামী সপ্তাহেই বিদায় বৃষ্টি! &#039;শীতকাল কবে আসবে&#039;, জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

Weather Update: আগামী সপ্তাহেই বিদায় বৃষ্টি! 'শীতকাল কবে আসবে', জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস...

Weather Update: আগামী সপ্তাহেই বিদায় বৃষ্টি! 'শীতকাল কবে আসবে', জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস... 8
Karwa Chauth 2025: চাঁদের আলোয় ভালোবাসার উৎসব! করবা চৌথে বলিউড তারকাদের অনন্য মুহূর্ত...

Karwa Chauth 2025: চাঁদের আলোয় ভালোবাসার উৎসব! করবা চৌথে বলিউড তারকাদের অনন্য মুহূর্ত...

Karwa Chauth 2025: চাঁদের আলোয় ভালোবাসার উৎসব! করবা চৌথে বলিউড তারকাদের অনন্য মুহূর্ত... 13
Gold Price Hike: শনিবারে নয়া রেকর্ড! দীপাবলির আগেই পার করবে দেড় লাখ? সোনার দামে বড়সড় হেরফের...

Gold Price Hike: শনিবারে নয়া রেকর্ড! দীপাবলির আগেই পার করবে দেড় লাখ? সোনার দামে বড়সড় হেরফের...

Gold Price Hike: শনিবারে নয়া রেকর্ড! দীপাবলির আগেই পার করবে দেড় লাখ? সোনার দামে বড়সড় হেরফের... 10
Karwa Chauth 2025: প্রথম করবা চৌথে স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম রকির, আবেগে ভাসলেন হিনা খান...

Karwa Chauth 2025: প্রথম করবা চৌথে স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম রকির, আবেগে ভাসলেন হিনা খান...

Karwa Chauth 2025: প্রথম করবা চৌথে স্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম রকির, আবেগে ভাসলেন হিনা খান... 7