Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: সবাইকে নিয়ে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন ধনু, আর্থিক বিষয়ে টানাপোড়েন বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, October 13 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 13, 2025, 09:03 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মিলেমিশে চলার মনোভাব থাকবে। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও শালীনতা আরও শক্তিশালী হবে। আপনার পরিচিতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্র বাড়বে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ধন সঞ্চয় ও সংরক্ষণে সফল হবেন। বাড়িতে সুখকর মুহূর্ত সৃষ্টি হবে। প্রিয়জনদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখবেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াবেন। ব্যক্তিগত কাজে আপনার পারফরমেন্স প্রশংসনীয় হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। পেশাগত পারফরম্যান্স উন্নত হবে। অতিথিরা ঘরে বেশি আসবেন। আপনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলবেন এবং পরিবারে ভালো সময় কাটাবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। লেনদেনের সময় বাজেটের বিষয়টি অবহেলা করবেন না। বিনিয়োগে উন্নতি হতে পারে। পেশাদাররা ভালো কাজ করবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। আপনি সহজেই আপনার অর্জন ধরে রাখতে পারবেন। চারদিকে কাঙ্ক্ষিত ফল পেয়ে আপনি উচ্ছ্বসিত থাকবেন। লাভ স্থির থাকবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সব কাজ প্রত্যাশার চেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হবে। আপনি সন্দেহমুক্ত থাকবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ সময়মতো শেষ করবেন। লক্ষ্য অর্জনের প্রতি মনোযোগ থাকবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শিরভাগ বিষয়েই আপনার পক্ষে ফল আসবে, এবং গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হবে। লাভের পরিমাণ বাড়বে এবং আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ বাড়বে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাজসংক্রান্ত বিষয়গুলো স্থিরভাবে চলবে। ক্যারিয়ার ও ব্যবসা সাধারণ অবস্থায় থাকবে। লেনদেনে ধৈর্য ধরে চলুন। আর্থিক কিছু বিষয় আটকে থাকতে পারে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একসঙ্গে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। কেরিয়ার ও ব্যবসায় অনেক লাভ হবে। সহযোগিতা ও দলগত কাজ বাড়াতে আপনি নেতৃত্ব নেবেন। শিল্প ও বাণিজ্যে স্থিরতা আসবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। নিজের অর্জনের দিকে মন দিন এবং পরিশ্রমী থাকুন। অতিরিক্ত উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস থেকে নিজেকে সামলে চলুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

উৎসাহ ও শক্তি নিয়ে কাজ করবেন। শেখানো ও প্রশিক্ষণের দিকে গুরুত্ব দেবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে অগ্রগতি হবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি ব্যক্তিগত বিষয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। সংকীর্ণভাবে চিন্তা করা থেকে বিরত থাকবেন। কোনো বিভ্রান্তি বা ধোঁকায় পড়বেন না।                                                                                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

