Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারেন মকর, ধৈর্য ধরে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন কুম্ভ...

Ajker Rashifal, October 14 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 14, 2025, 09:05 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

চাপ বা চিন্তার মাত্রা বাড়তে পারে। আপনার আবেগ প্রবণতা থাকবে সংবেদনশীল। পরিকল্পনা অনুযায়ী কেরিয়ার বা ব্যবসায় অগ্রগতি চালিয়ে যান।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিকল্পনাগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে থাকবে। সামাজিক সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমে অগ্রগতি হবে। ব্যবসার কাজগুলো ভালোভাবে এগোবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 আকর্ষণীয় সুযোগ আসতে পারে। আরাম ও বিলাসিতা বাড়বে, এবং সবাই আপনার প্রতি ভালোবাসা দেখাবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সুনাম ও সম্মান বাড়বে। বকেয়া কাজগুলো এগোবে, আর আপনি আপনার পরিকল্পনা ও সৃজনশীল প্রজেক্টগুলো আরও ভালো করবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঢিলেমি দেখানো থেকে বিরত থাকুন। আত্মীয়দের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন এবং দায়িত্ব পালনে আপনি এগিয়ে থাকবেন। কাজের ব্যাপারে প্রভাব পড়তে পারে, তাই ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়ে সতর্ক থাকুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে। ব্যবসায়িক কাজকর্ম ফলদায়ক হবে। নিয়ম মেনে চলুন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগ্রহ বাড়বে, আর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা উন্নত হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে, আর চারদিক থেকে পুরো সাপোর্ট পাবেন। চাকরি ও ব্যবসায় আপনার প্রভাব বাড়বে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে, আর সব দিকেই ভালো ফল আসবে। কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে, আর পরিবার ও পরিচিতরা খুশি থাকবে। আনন্দদায়ক ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন এবং ঋতু পরিবর্তনের সময় বাড়তি যত্ন নিন। ছোটখাটো লক্ষণগুলোর দিকে খেয়াল রাখুন এবং কাজকর্মে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের ব্যবসা শুরু করার আগ্রহ বাড়বে। ম্যানেজমেন্ট বা পরিচালনার কাজ ভালোভাবে চলবে। ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য ধরে সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। কাজ ও ভারসাম্যের মাধ্যমে অগ্রগতি হবে, আর শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সাফল্য ধীরে ধীরে আসতে থাকবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

টাকার বিষয়ে আপনি ভালো অবস্থায় থাকবেন এবং নিজের কাজ বা শখের জিনিস আরও ভালোভাবে শিখতে চাইবেন। প্রেমের ব্যাপারে ভালো সময় যাবে।                                                                                           (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

