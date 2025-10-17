English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় ভুল করলেই বিপদ কন্যার, ব্যক্তিগত ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন মকর...

Ajker Rashifal, October 17 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 17, 2025, 10:00 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

পরিচিতজন ও বন্ধুজন আপনাকে সাহায্য করতে থাকবে। পেশাদারদের সাহায্যে আপনি নানা কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কাজের গতি ভালো হবে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বড়দের কথা শুনবেন। ব্যবস্থাপনার চেষ্টা চলবে। বোঝাপড়ার মাধ্যমে সঠিক জায়গা তৈরি করবেন। লক্ষ্যকে নিয়মিত সামনে রাখবেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সম্পর্কের মধ্যে সমতা রাখবেন। সমস্যা বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান করবেন। মিটিং ও যোগাযোগে সতর্ক থাকবেন। আবেগগত চাপ থাকতে পারে। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চমৎকার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিভিন্ন কাজে আপনি ভালো করবেন। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন। বাড়ির প্রিয়জনদের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখবেন। সবার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ বাড়বে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুনভাবে কাজ করার চেষ্টা থাকবে এবং আধুনিকতার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবেন। স্বভাব হবে সহজ ও নম্র। পরিবার নিয়ে আগ্রহ বাড়বে। স্মরণশক্তি আরও ভালো হবে। সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলবেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ভুল করার অভ্যাস থেকে দূরে থাকুন। পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ান। আইনি বিষয়েও মনোযোগ দিন। ব্যবসায় কোনও ভুল এড়িয়ে চলুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় ভালো ফল পাবেন। লাভ ও পরিচালনা ভালো হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আপনি এগিয়ে থাকবেন। পেশাগত কাজের মান আরও ভালো হবে। আপনি প্রত্যাশা অনুযায়ী চেষ্টা করবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

প্রস্তাবগুলোর সমর্থন মিলবে। ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা সফল হবে। ব্যবসায়িক বিষয়ে আগ্রহ বজায় রাখবে। উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মিটিং-এ ভালো করবেন। ধর্মীয় কাজে আগ্রহ দেখাবেন। কাজ ও ব্যবসায় ভালোভাবে এগোবেন। বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সম্মান আরও মজবুত হবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যক্তিগত ব্যাপারে অসাবধান হবেন না। সব কাজেই সতর্ক থাকুন। নিয়ম ভাঙা থেকে বিরত থাকুন। নম্রতা ও বুঝেশুনে আগাতে থাকুন। অন্যের কথায় সহজে প্রভাবিত হবেন না। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কথা বলার ধরনে উন্নতি হবে। বড় করে চিন্তা করবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও ভালো করার দিকেও মন দেবেন। আপনি উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি ব্যবসার কাজে লাভ পাবেন। সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। কাজ বুঝে ও পরিষ্কারভাবে করবেন। সময় ঠিকভাবে ব্যবহার করতে শিখুন।                                                                     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

