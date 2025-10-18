English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে তুলার, আর্থিক সমস্যা মিটবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, October 18 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 18, 2025, 09:19 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বড়দের কথা মেনে চলবেন এবং আনুগত্য দেখাবেন। ব্যক্তিগত কাজ আরও ভালো হবে। আর্থিক লাভ বাড়বে। আপনি সক্রিয় ও সাহসী হয়ে এগিয়ে যাবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যক্তিগত বিষয়ে ধৈর্য ধরবেন। বিনম্রতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবেন। গুজবে বিশ্বাস এড়িয়ে চলবেন। আবেগের বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি থাকবে। আপনি সাহস, দুঃসাহস এবং প্রস্তুতি বজায় রাখবেন। আপনার কাজ এবং ব্যবসা দ্রুত এগোবে। বড় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সুযোগ-সুবিধা এবং সম্পদের ওপর গুরুত্ব দেবেন। পরিবারে শুভ অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাবে। নিজের কথা রাখবেন। ব্যক্তিগত জীবনে শুভতা আসবে। সুখ ও সমৃদ্ধি বাড়বে। আপনি মিষ্টি ও ভালোমতো ব্যবহার করবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ইতিবাচক ভাবনা বাড়বে। প্রতিযোগিতার মানসিকতা থাকবে। অর্থনৈতিক দিকেও উন্নতি হবে। সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ধীরে-সুস্থে এগোন, তাড়াহুড়ো করবেন না। পেশাগত আলোচনায় অংশ নিন। বুঝেশুনে ও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুন। কাজের ওপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্য বাড়বে। আয়ের নতুন পথ তৈরি হবে। ব্যবসার অবস্থা ভালো হবে। প্রতিযোগিতায় আগ্রহ বাড়বে। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আরও বাড়বে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

যেসব সাফল্য আশা করছেন, তা বিভিন্ন জায়গায় পাবেন। আপনার মান-সম্মান বাড়বে। সন্দেহ বা দ্বিধা থেকে মুক্ত থাকবেন। আর্থিক সমস্যা মিটে যাবে। পেশাগত ক্ষেত্রে প্রভাব বজায় থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের জোরে ভালো ফল পাওয়া যাবে। সম্পদ বাড়বে। অনেক পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ব্যবস্থাপনার কাজে ভারসাম্য আসবে। আপনি পেশাগত কাজে যুক্ত হবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ধৈর্য ও ধর্ম মেনে কাজ করুন। বুঝেশুনে ধীরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতির উপর বিশ্বাস বাড়ান। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন। সাফল্য মাঝারি থাকবে। পরিস্থিতি কখনও ভালো, কখনও খারাপ হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নানা কাজেই গতি আসবে। নিয়ম মেনে চলায় বিশ্বাস বাড়বে। সম্পর্কেও প্রতিযোগিতার অনুভূতি কিছুটা বাড়বে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খুব বড় না হলেও ভালো সাফল্য আসবে। আপনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবেন। পরিশ্রমের উপর বিশ্বাস বাড়বে। কাজ ঠিকঠাক মতো হবে। লেনদেনের সময় আপনি সাবধানে থাকবেন।                                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

