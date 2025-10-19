English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না মেষ, পারিবারিক জীবনে শান্তি সিংহের...

Ajker Rashifal, October 19 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 19, 2025, 09:54 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অতিরিক্ত উত্তেজনা এড়ান এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকুন। আর্থিক লেনদেনে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রতিপক্ষ সক্রিয় থাকতে পারে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

 প্রতিযোগিতার মনোভাব বাড়বে। পরিবারে সময় কাটানোর পরিকল্পনা করবেন এবং ব্যবস্থাপনার কাজে মনোযোগ দেবেন। লক্ষ্যগুলোতে ফোকাস রাখুন এবং কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সহজভাবে ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। কর্মস্থলে ঊর্ধ্বতনদের সহায়তা পাবেন এবং কাছের আত্মীয়দের সঙ্গে সময় কাটাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনোযোগ বাড়বে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গতি পাবে। লক্ষ্য পূরণে মনোযোগ দিন এবং প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন। সম্মান ও স্বীকৃতি বাড়বে। আপনার কাজ করার ধরন সকলকে আকৃষ্ট করবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বাড়ি ও পারিবারিক জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও মিলমিশ বজায় থাকবে। ব্যবসায় আকর্ষণীয় প্রস্তাব আসতে পারে। আত্মীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়া আরও ভালো হবে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পরামর্শ মেনে চলবেন। কাছের মানুষদের সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর ভ্রমণও হতে পারে। প্রিয়জনদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

 চাকরি ও ব্যবসায় আপনার প্রভাব থাকবে। কিছু কাজ পরে হতে পারে। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে, খরচ ও বিনিয়োগ কিছুটা বাড়তে পারে। আপনজন ও আত্মীয়দের সহায়তা পাবেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

লক্ষ্য পূরণের দিকে মনোযোগ বাড়বে, ফলে লাভ ও প্রভাবও বাড়বে। নতুন চুক্তি সহজে সামলাতে পারবেন। নানা কাজ দ্রুত এগোবে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

পারিবারিক (পূর্বপুরুষদের) বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে। আপনি দ্বিধা ছাড়াই এগিয়ে যাবেন, এবং ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেবেন। সৃজনশীল ভাবনা টিকে থাকবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যক্তিগত সম্পর্কে বিশ্বাস বজায় থাকবে। নিয়ম-কানুন মেনে চলবেন নিয়মিত। কাজ আগের চেয়ে ভালো হবে। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিয়মকানুনে বিশ্বাস রাখুন এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ান। কাজ ও ব্যবসার নিয়মিত রুটিন বজায় রাখুন। ক্ষমাশীল মনোভাব আরও মজবুত হবে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

টাকা-পয়সার দিক থেকে উন্নতি হবে। ব্যবসার কাজ ভালো চলবে। যাদের যোগ্যতা আছে, তারা ভালো প্রস্তাব পাবে।                                                                                            (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

