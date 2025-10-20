English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: টাকার বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না তুলা, ঠকবাজদের থেকে সাবধান কুম্ভ...

Ajker Rashifal, October 20 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 20, 2025, 10:27 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব দেবেন। পরিচ্ছন্নতা ও নিজেকে সাজানোর চেষ্টা বাড়বে। কাজের সুযোগ পেয়ে সেগুলো কাজে লাগানোর চিন্তা করবেন এবং পেশা ও ব্যবসায় ভালো করবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পেশায় আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে যাবেন। সুযোগ পেলে ভালোভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সব কাজেই ধৈর্য ও নম্রতা রাখুন। বাড়ির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ব্যক্তিগত কাজের দিকে মন দিন। আরাম ও সুযোগ-সুবিধার দিকে খেয়াল রাখবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পেশাগত কাজের গতি স্থির থাকবে এবং আপনার যোগাযোগের পরিধি বাড়বে। বিভিন্ন মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং বিশ্লেষণাত্মক বা গণিত বিষয়েও আগ্রহ দেখাবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা মজবুত হবে। পারিবারিক বিষয়গুলো সুখ ও সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সাহস ও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আপনি এগিয়ে যাবেন, একাধিক কাজে অগ্রগতি হবে এবং সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকবেন, লক্ষ্যেও স্থির থাকবেন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দৈনন্দিন রুটিন মেনে চলুন এবং টাকার বিষয়ে তাড়াহুড়া করবেন না। পেশাগত কাজে আপনি এগিয়ে যাবেন এবং সম্পর্কেও সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। প্রিয়জনদের জন্য প্রত্যাশার চেয়ে বেশি করার ইচ্ছা থাকবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

 অনেক বিষয়েই ভালো অগ্রগতি হবে। কাছের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেবেন, আর আপনার জনপ্রিয়তাও বাড়বে। কাজের শুরুটা ভালো হবে এবং অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে সফল হবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অফিসের কর্মকর্তারা ও ঊর্ধ্বতনরা খুশি থাকবেন। সম্মান ও স্বীকৃতি বাড়বে। আপনি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে সফল হবেন এবং দায়িত্বশীলদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

এই সময়টা ভাগ্য ভালো হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বন্ধু ও সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। বড়দের সঙ্গে দেখা হতে পারে। প্রতিযোগিতা বাড়লেও টাকার ব্যাপারে আপনি ঠিকভাবে চলবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ঠকবাজ বা শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকুন। হঠাৎ কিছু ঘটতে পারে। পরিবার থেকে সাহায্য পাবেন। ঝগড়া-বিবাদ বা দ্বিধা এড়িয়ে চলুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনি দলের সঙ্গে ভালোভাবে কাজ করবেন এবং কাজের জায়গায় ভালো ফল পাবেন। আপনার কাজ দ্রুত এগোবে আর আপনি ভালো করবেন।                                                                                                               (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

