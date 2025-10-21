English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না বৃষ, তুলার ব্যক্তিত্ব সকলকে আকর্ষণ করবে...

Ajker Rashifal, October 21 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 21, 2025, 09:16 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি ঘর সাজানো এবং সুখ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবার থেকে এগিয়ে থাকবেন। আপনার জীবনে শুভতার জোয়ার আসবে। এটি লাভ ও প্রভাব উভয়ই বাড়াতে সাহায্য করবে। আপনি ব্যবসায় যুক্ত থাকবেন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রাখবেন না। অতিরিক্ত উৎসাহ দেখাবেন না। একটি আরামদায়ক গতিতে এগিয়ে যেতে থাকুন। ধার করা এড়িয়ে চলুন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের প্রবাহ প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হবে। আপনি আপনার সময় ভালোভাবে কাজে লাগাবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক উন্নত হবে। আর্থিক লাভ বাড়বে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সম্পর্কগুলো আরও ভালো হতে থাকবে। পৈতৃক বিষয়গুলি অগ্রাধিকার পাবে। আপনি বড়দের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পেশাগত বিষয়গুলি আপনার অনুকূলে থাকবে। আপনি সহযোগিতার প্রতি আগ্রহ দেখাবেন। রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে স্বস্তি বাড়বে। ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। উচ্চ শিক্ষার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনি আকর্ষণীয় সুযোগ (অফার) পাবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আপনার সহযোগিতা শক্তিশালী হবে। আপনি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে জড়াবেন না।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার ব্যক্তিত্ব ও আচরণ খুব আকর্ষণীয় হবে। আপনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলবেন। জমি ও বাড়ি তৈরির প্রকল্প সফল হবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খরচ বাড়বে। নিজের বাজেটের মধ্যেই কাজ করুন। লেনদেনের উপর নজর রাখুন। দূরবর্তী স্থান সংক্রান্ত বিষয়গুলির সমাধান হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনার টাকা আয় করার সুযোগ বাড়বে। আপনি ভালো পথে থাকবেন। সবকিছু সুন্দরভাবে চলবে। আপনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই সামনে এগিয়ে যাবেন। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পেশাগত বিষয়ে আপনি উৎসাহ দেখাবেন। আপনার সাহস ও বীরত্ব বাড়বে। আর্থিক বিষয়গুলি প্রত্যাশা অনুযায়ী এগিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ভাগ্য ভালো থাকায়, ফল ভালো হবে। আপনি যা করতে চান, তা করতে পারবেন। সামাজিক কাজে আপনি মন দেবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ভাবুক বা আবেগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখুন। আত্মবিশ্বাস থাকলে পথ খুলবে। বন্ধুদের সহযোগিতা পেতে থাকবেন। ধৈর্য ধরলে সাফল্য আসবে।                                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

