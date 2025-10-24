English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: গুজবে কান দিলেই বিপদ মিথুনের, সময়ের আগে লক্ষ্য পূরণ হবে বৃশ্চিকের...

Ajker Rashifal, October 24 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 24, 2025, 08:52 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ঘরে সবার সঙ্গে মিল-মিশ্রণ বজায় রাখবেন। চারপাশে চমৎকার কর্মদক্ষতা থাকবে। ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা উন্নত করবেন। সঠিক সময়ে তাড়াহুড়ো এড়াবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আকর্ষণীয় প্রস্তাবনা পাবেন। ব্যক্তিত্ব শক্তিশালী হবে। মুলতুবি থাকা বিষয়গুলো আপনার পক্ষে সমাধান হবে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক ও ব্যবসায়িক কাজে বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করবেন। খরচের দিকে নজর রাখবেন। গুজবে প্রভাবিত হবেন না। বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে। ধৈর্য ধরে কাজ করবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

দ্বিধা ছাড়াই এগোবেন। শিল্পক্ষেত্রে সাফল্য বজায় থাকবে। অর্জনগুলো আরও ভালো হবে। আপনার প্রতিভা প্রদর্শনে সুবিধা থাকবে। সব সহকর্মী প্রভাবিত হবেন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগোবেন। সাফল্যের হার বাড়তে থাকবে। লাভ বৃদ্ধির সুযোগ থাকবে। কেরিয়ারে উন্নতি সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা পাবেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

মানুষ ফলাফল অর্জনে সফল হবে। সবাইকে সংযুক্ত রাখতে সক্ষম হবেন। দ্বিধা ছাড়া এগিয়ে চলা যাবে। বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নতুন মানুষের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক তৈরি করা সম্ভব হবে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে সুবিধে মিলবে। সৃজনশীল কাজগুলো আরও নিখুঁত করা যাবে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সফলতা মিলবে। প্রত্যাশিত সাফল্য সম্ভব হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সহযোগিতা চলতে থাকবে। সময়ের আগে লক্ষ্যগুলো পূরণ করা সম্ভব হবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মানুষদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করবেন না। ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করুন। শেখার ক্ষমতা ও সময় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সক্রিয় থাকবেন। ব্যবসায়ের নিয়মিত কাজগুলো সঠিকভাবে আয়োজন করুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক প্রচেষ্টা আরও উন্নতির দিকে যাবে। শিল্প বা সৃজনশীল দক্ষতা বাড়বে। ভালোবাসা ও স্নেহের বিষয়গুলো শক্তিশালী হবে। বন্ধুত্বের সম্পর্কের বিশ্বাস বাড়বে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পেশাগত বিষয়ে সৌহার্দ্য বজায় থাকবে। ঘরোয়া কাজে সচেতনভাবে এগিয়ে যাওয়া হবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করতে হবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

সব কাজ ভাগ্যের দয়ায় হয়ে যাবে। পরিবারে সবাই খুশি থাকবে। বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞদের কাছ থেকে শেখা যাবে। সবার সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ভালো অগ্রগতি হবে।                                                                                                        (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

