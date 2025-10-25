English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ajker Rashifal | Horoscope Today: নিজের উপর বেশি চাপ নেবেন না মেষ, অতিরিক্ত খরচ হয়ে যেতে পারে ধনুর...

Ajker Rashifal, October 25 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Oct 25, 2025, 10:18 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আলোচনা ও চুক্তিতে সতর্ক থাকুন। হঠাৎ কিছু করে ফেলবেন না। পরিবারের পরামর্শ মেনে এগিয়ে যাবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে ধৈর্য ধরুন। দায়িত্বশীল থাকুন। ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস বাড়বে। খুব বেশি চাপ নিজের ওপর নেবেন না।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

টিম ও পার্টনার ও পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। ব্যবসায় সবাই থেকে সহায়তা পাবেন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাফল্য অর্জন করবেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা আরও ভালো হবে। কথা ও আচরণ যুক্তিসঙ্গত থাকবে। নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা পার করবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

 চাকরি ও ব্যবসায় কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। শিল্প ও সৃজনশীল দক্ষতা উন্নত হবে। প্রেমের সম্পর্ক সফল হবে। হৃদয়ের বিষয় সমাধান হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ভাবনাপ্রবণ বিষয় নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার কথা ও আচরণ প্রভাব ফেলবে। আদর্শ ও চিন্তাধারায় সমতা বজায় রাখবেন। 

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় সাহস ও শৌর্য দেখাবেন। বিবেক ও সৌহার্দ্য বজায় রাখবেন। সামাজিক প্রচেষ্টা ও পরিচালনা শক্তিশালী হবে। বিভিন্ন উদ্যোগে গতি বৃদ্ধি পাবে। অলসতা ত্যাগ করুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যক্তিগত জীবনে শুভ সময় থাকবে। আকর্ষণীয় প্রস্তাব পাবেন। আরাম ও বিলাসিতার দিকে মনোযোগ থাকবে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

অসম্পন্ন কাজগুলো শেষ করার দিকে এগিয়ে যাবেন। পারিবারিক বিষয়গুলো আপনার পক্ষে থাকবে। সৃজনশীলতা ও গৌরব বজায় রাখবেন। সবাই খুশি ও মুগ্ধ হবে। আপনার কাজের ধরন আকর্ষণীয় হবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অতিরিক্ত খরচের কারণে বাজেট চাপ থাকতে পারে। আপনি নীতি ও নিয়ম মেনে চলবেন। কাজের চাপ থাকবে। সম্পর্কের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় ভালো করবেন। নিয়ম মেনে চলবেন। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগ্রহ বাড়বে। নিজের পেশায় মনোযোগ ধরে রাখবেন। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাবেন। ব্যবসার অবস্থা উন্নত হবে। কাজের সাফল্যে উৎসাহ পাবেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

          ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। সব দিক থেকেই ভালো ফল পাবেন। কাজের পরিকল্পনা ঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারবেন। আনন্দের ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। কাজ ও ব্যবসা দুটোই আরও উন্নতি করবে।                                                                                                (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

