Zee News Bengali
Ajker Rashifal | Horoscope Today: স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করলেই বিপদ মিথুনের, আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে মকরের...

Ajker Rashifal, October 27 2025, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন? 

| Oct 27, 2025, 10:00 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি একাধিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা রাখেন। সাহস ও সংকল্প শক্তিশালী হবে, যা ভাগ্যের সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

স্বাস্থ্যের প্রতি সতর্ক থাকুন এবং প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিন। গবেষণায় আগ্রহ বাড়বে। নম্রতা বজায় রাখুন। হঠাৎ কোনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

 শারীরিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখুন এবং নিয়ম অমান্য করবেন না। শৃঙ্খলা ও নিয়ম মেনে চলার ওপর গুরুত্ব থাকবে। লক্ষ্য পূরণের প্রতি মনোযোগ দিন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা শুনুন। কাজ সময়মতো শেষ করুন এবং সময় ব্যবস্থাপনায় স্পষ্ট থাকুন। কোনো অবহেলা প্রদর্শন এড়ান।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পড়াশোনায় ভালো ফল পাবেন এবং আপনার সম্মান বাড়বে। সন্তানের কাছ থেকে ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুরা ভালো কাজ করবে, আর আপনি সাফল্যের দিকে মনোযোগ দেবেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আবেগের চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়ান। পরিবারের বিষয়ে সতর্ক থাকুন এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সহজভাবে এগিয়ে যান। কাজ ও ব্যবসায় মনোযোগ দিন, সাথে বিনম্র ও নম্র থাকুন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনি মানুষের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ বজায় রাখবেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন। ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কাজে যুক্ত থাকবেন এবং কাজের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হবেন। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মিটিং বা আলাপচারিতায় দ্বিধা কমে যাবে। আপনি সামাজিক মেলামেশায় আগ্রহ দেখাবেন, ফলে পারিবারিক বন্ধন আরও মজবুত হবে। সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যক্তিগত বিষয়ের উন্নতি হবে, আর স্বাভাবিক দ্বিধা দূর হয়ে যাবে। আপনি দক্ষতার সঙ্গে কাজ ও ব্যবসা পরিচালনা করবেন, এবং চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আপনি বাজেট মেনে চলুন। অবহেলা করলে আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে, তবে পরিবারের খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। কাজের অগ্রগতি ধীরে হতে পারে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আয়-লাভ সঠিকভাবে সামলাতে পারবেন। কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ বাড়বে, যা আপনাকে একাধিক ক্ষেত্রে লাভ ও সাফল্য এনে দেবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

চাকরি বা ব্যবসায় সাফল্য আসবে। অসুবিধা বা অস্বস্তি কমে যাবে, আর সহকর্মীদের বিশ্বাস অর্জন করে আপনার প্রভাব ও সম্মান বাড়বে।                                                                                                   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

